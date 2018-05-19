الأمن السوداني يمنع قيادية معارضة من المغادرة إلى القاهرة

الخرطوم 19 مايو 2018 ـ قال حزب الأمة المعارض إن سلطات الأمن بمطار الخرطوم الدولي منعت، السبت، الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله من مغادرة البلاد والتوجه إلى القاهرة بغرض العلاج ومن ثم التوجه لاجتماعات للمعارضة في باريس.

سارة نقد الله

ودرج جهاز الأمن والمخابرات السوداني على حظر المعارضين من السفر عبر موانئ البلاد.

واعتبر نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر الإجراء "مؤسفا" وسقوطا جديدا للنظام الحاكم، قائلا إن سارة أجرت قريبا عملية جراحية للغدة وكانت يوم السبت في طريقها إلى القاهرة لمقابلة الطبيب.

وقال ناصر لـ (سودان تريون): إن "حظر سارة من السفر مصادرة لأبسط الحقوق وخطوة للوراء والبلد يحتاج لتوحيد الصف.. هذا استعلاء واستكبار وصب للزيت على النار يخبر عن مدى الهلع والاضطراب الذي تعيشه الحكومة وانسداد أفقها السياسي في معالجة أزمة البلاد".

وقال الحزب في بيان مساء السبت إن جهاز الأمن منع سارة نقد الله من السفر وصادر جواز سفرها بمطار الخرطوم، وهي في طريقها الى القاهرة لمراجعة الطبيب ومنها الى المشاركة في اجتماعات "نداء السودان".

وتابع البيان "يأتي ذلك ضمن سياسة النظام بإطلاق يد جهاز أمنه في التضييق على العمل السياسي والمدني وقمع الحريات، واستخدام المنع من السفر كعقوبة للسياسيين والنشطاء في انتهاك واضح لحكم القانون والمواثيق الدولية".

وحذر من تزايد حظر قادة المعارضة في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة وخطيرة، "ظنا من النظام أن تقييد حركة السياسيين سيعصمه من التغيير، ولكن هيهات فلا عاصم له اليوم من التغيير الحتمي".