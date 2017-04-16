الأمن السوداني يمنع منشطا نسائيا بجامعة الاحفاد

الخرطوم 16 أبريل 2017- منعت السلطات الأمنية بالسودان، الأحد، من قيام مهرجان مبادرة نسائية تناهض أشكال العنف والتمييز ضد النساء، بجامعة الأحفاد للبنات بام درمان.

قيادات سياسية نسائية تنضم للمظاهرات

وقالت مبادرة (لا لقهر النساء) في بيان، تلقت (سودان تربيون) نسخة منه "قام جهاز الأمن والمخابرات بمنع قيام مهرجان المبادرة نهار اليوم،بجامعة الأحفاد".

وتابعت "هو أمر ليس مستغربا من جهاز القمع والقهر الذي استنفذ 80% من موارد الدولة ليعتقل، ويعذب ويصادر الحريات، وينتهك حقوق الإنسان السوداني لأكثر من ربع قرن من الزمان".

وأشارت المبادرة إلى عدم رهبتها من المنع، ولا يوقف حراكها، من أجل رفع الوعي بحقوق النساء، وفضح الإنتهاكات والعنف المجتمعي المنظم تجاههن بالقوانين والتشريعات.

وأعلنت المبادرة عن تحويل فعاليات المهرجان إلى دار حزب الأمة بام درمان، ليتواصل البرنامج الذي وضعته مسبقا لاحتفالاتها،لافته إلى سعي المبادرة لخلق، واقع أفضل بلا قهر، ولا إذلال لنساء السودان.

وتنشط مبادرة (لا لقهر النساء) التي تأسست في العام 2009 في الدفاع عن حقوق المرأة، وخاصة التمييز والعنف والإضهاد وفق القانون الذي يمارس على المرأة السودانية.