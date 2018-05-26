الأمن السوداني يمنع ناشطة حقوقية من السفر

الخرطوم 26 مايو 2018- منع جهاز الأمن والمخابرات السوداني، السبت، ناشطة حقوقية ، من السفر وصادر وثيقة السفر الخاصة بها قبل لحظات من مغادرتها مطار الخرطوم.

انتصار العقلي

وقالت انتصار العقلي وهي رئيس لجنة المرأة بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات في تصريح صحفي إن قوة من الأمن اعترضتها خلال محاولة تكملة إجراءات السفر بمطار الخرطوم فجر السبت ومنعتها من السفر دون ابداء أسباب.

وأكدت أنها كانت متوجهة إلى نيروبي بالطائرة الكينية المغادرة في الساعة 1:55 صباحا في زيارة خاصة.

وأضافت "بعد أن أكملت كل الإجراءات واستلمت بطاقة الصعود إلى الطائرة فوجئت بموظف الأمن يطلب مني الانتظار لفترة طويلة ثم يتجمع حوله زملاءه فيتم إخطاري بأنني محظورة من السفر".

وقالت إنه رغم احتجاجها ورفضها للمنع دون أسباب أو مبررات قام مسؤول الأمن بإلغاء الحجز ومصادرة جواز سفرها "دون وجه حق".

واعتبرت ما حدث مخالفاً للدستور الذي كفل الحق في التنقل وفقا لأحكام المادة 42/1 من الدستور والبند 2 منه الذي ينص على "لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة".

وأكدت أن منعها من حقها في التنقل من دون وجه حق سبب لها خسائر مادية ومعنوية، وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ مفوضية حقوق الإنسان استنادا لأحكام الدستور.