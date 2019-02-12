الأمن السوداني يمنع وقفات احتجاجية ويعتقل أساتذة جامعيين

الخرطوم 12 فبراير 2019-اعتقلت السلطات الأمنية السودانية الثلاثاء مجموعة من أساتذة بجامعة الخرطوم وجامعات أخرى، كما اقتادت لبضع ساعات عدد من الإعلاميين نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام للتنديد بالوضع الاقتصادي ورفض اعتقال وقتل المتظاهرين على يد الأجهزة الأمنية.
- اساتذة بجامعة الخرطوم أثناء وقفة احتجاجية في 30 يناير 2019 (سودان تربيون)
وكان تجمع المهنيين السودانيين، دعا لتنفيذ وقفات احتجاجية الثلاثاء، في سياق تكثيف الضغط على الحكومة واجبارها على الامتثال لمطالب التنحي.
وطوقت قوات أمنية من كل الاتجاهات دار أساتذة جامعة الخرطوم أثناء تأهبهم لتنظيم الوقفة وعمدت الى القبض على الأساتذة.
ويحسب شهود عيان فإن 16 أستاذا جرى اعتقالهم بينهم القيادي في تجمع المهنيين محمد يوسف مصطفى بجانب 8 اساتذة من جامعة الخرطوم و5 من جامعة النيلين واستاذ من جامعة بحري.
وفي السياق منعت قوات الأمن وقفة احتجاجية ثانية نظمها تجمع الإعلاميين السودانيين أمام مباني وزارة الإعلام واعتقلت العشرات من الإعلاميين قبل أن تفرج عنهم بعد ساعات.
وشهدت عدد من المستشفيات في العاصمة احتجاجات صامتة لعشرات الأطباء.
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