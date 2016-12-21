الأمن السوداني ينفذ مصادرة جماعية تطال أربع صحف

الخرطوم 21 ديسمبر 2016 ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأربعاء نسخ صحف "الأيام" و"التيار" و"الأهرام اليوم" و"الصيحة" بعد طباعتها بدون أبداء أي أسباب.

عدد صحيفة (الأيام) المصادر ـ الإثنين 28 نوفمبر 2016

وكان جهاز الأمن واصل استهدافه لصحيفة "الجريدة" المستقلة، وصادر الثلاثاء، نسخها بعد الطباعة من دون إبداء أي أسباب للمرة التاسعة خلال أقل من شهر.

ودرجت السلطات الأمنية على المصادرة بحق الصحف منذ انطلاق دعوات العصيان في أواخر نوفمبر الماضي. وبلغت حصيلة المصادرات التي نفذها جهاز الأمن بحق الصحف 28 مصادرة.

وكانت أخر مصادرة جماعية نفذها جهاز الأمن بحق 5 صحف في الثلاثين من نوفمبر الماضي، وطالت صحف "التيار" و"الجريدة" و"الأيام" و"اليوم التالي" و"الوطن".

وعلى إثر ذلك نفذت شبكة الصحفيين السودانيين، اضرابا عن العمل احتجاجا على تكرار المصادرات الجماعية بحق الصحف، بينما احتجبت صحيفتا "الجريدة" و"الميدان" عن الصدور.

ومنذ اعلان الحكومة السودانية لقرارات إقتصادية قاسية قبل نحو 7 اسابيع تفرض سلطات الأمن قيودا على الصحف في تغطيتها الناقدة لارتفاع أسعار الوقود والدواء والكهرباء، فضلا عن حظر نشر مظاهر الاحتجاج على السياسات الإقتصادية للحكومة.

وتعمد السلطات الأمنية في السودان إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز ما تعتبره "خطوطا حمراء" كعقوبة بأثر رجعي تؤثر على الصحف ماديا ومعنويا.

وكان الأمن في السابق يتبع نهج الرقابة القبلية عبر منسوبيه الذين يطوفون على دور الصحف ليلا لمراجعة المحتوى التحريري للصحف.