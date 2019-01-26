الأمن السوداني يواصل اعتقال المعارضين ويحتجز مزيد من الصحفيين

الخرطوم 26 يناير 2019- نفذت أجهزة الأمن السودانية السبت حملة اعتقالات جديدة طالت قيادات سياسية وصحفيين، بعد ساعات من إعلان تجمع المهنيين الشروع في تنظيم اعتصامات ميدانية بمحافظات الخرطوم الثلاث اعتبارا من الأحد.

المتحدث الرسمي باسم حزب البعث محمد ضياء الدين

وأفادت مصادر في المعارضة (سودان تربيون) إن قوة أمنية اعتقلت المتحدث باسم حزب البعث العربي محمد ضياء الدين من منزله، ظهر السبت وذلك بعد أسبوع من الافراج عنه لدواعي صحية.

وكان ضياء الدين خضع مؤخرا لعملية جراحية خارج البلاد، وعاد للخرطوم ليتم اقتياده الى الحبس ثم أفرج عنه قبل أن يعاد توقيفه.

وتتحفظ السلطات الأمنية السودانية على عدد كبير من قادة العمل المعارض منذ بدء احتجاجات قوية في الخرطوم وولايات أخرى تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

وفي غضون ذلك أفاد ناشطون بأن قوات أمنية اقتادت مساء السبت صحفيين يعملون بصحيفة (الميدان) لسان حال الحزب الشيوعي السوداني أثناء تواجدهم أمام مقر الحزب بضاحية الخرطوم 2.

وأشاروا الى اعتقال كل من ايمان عثمان رئيس تحرير (الميدان) وفايزة نقد، حسن عثمان، اسامه حسن وهم من أعضاء اللجنة المركزية للحزب.

كما شملت الحملة كل من مصعب محمد علي، عثمان قطبي عبد الرحمن، عوض الكريم محمد الطاهر وهم من الصحفيين والفريق العامل بـ(الميدان).

وفي وقت سابق اعتقلت القوى الأمنية كل من قرشي عوض وعادل كلر أيضا من صحفيي (الميدان).

وفي الأثناء أعلن تجمع المهنيين السودانيين وحلفائه في قوى المعارضة عن تنظيم اعتصامات شعبية في 23 ميدانا رئيسيا بالخرطوم وأم درمان وبحري اعتبارا من الأحد الساعة الثالثة ظهرا.