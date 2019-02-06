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الأمن السوداني يواصل الاعتقالات ودعوات لموكب حاشد الخميس

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الخرطوم 6 فبراير 2019- دعا تجمع المهنيين وقوى المعارضة الحليفة، للخروج في موكب حاشد الخميس بالعاصمة السودانية، في وقت واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ حملة اعتقالات بحق صحفيين وناشطين.

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وحدد التجمع في بيان الأربعاء مناطق التجمع للموكب الذي يطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، كما يندد بحملة التنكيل التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين.

وأوضح البيان إن المظاهرات ستنطلق من "القندول" في قلب السوق العربي بالخرطوم صوب القصر، كما تتجمع الثانية قرب استاد الخرطوم لتتوجه كذلك صوب القصر.

وفي غضون ذلك شهدت منطقة "الرياض" شرق الخرطوم، وبعض مناطق أم درمان احتجاجات ليلية، وردد المشاركين فيها هتافات تدعو للخروج في حشد الخميس وتطالب كذلك بسقوط النظام.

من جهة أخرى اعتقلت قوة أمنية ظهر الأربعاء الصحفي علي الدالي من مقر صحيفة (الجريدة) وذهبت به الى جهة غير معلومة حسبما أفاد صحفيون (سودان تربيون)، في وقت استدعت نيابة أمن الدولة الأربعاء الصحفية رشان أوشي وأخضعتها للتحقيق الشاكي فيه جهاز الأمن حول منشورات كتبتها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تساند المتظاهرين وتنتقد السلطات الأمنية السودانية.

كما افاد ناشطون بأن قوة أمنية اقتادت الناشطة المعروفة هادية حسب الله مساء الأربعاء من جديد بعد أيام من إطلاق سراحها.



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