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الأمن السوداني يواصل التضييق ويمنع صحيفة (الوطن) من الصدور

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الخرطوم 29 يناير 2019- منع جهاز الأمن السوداني صحيفة (الوطن) من الصدور الثلاثاء، بعد ابرازها خبرا عن تعرض منزل رئيس مجلس إدارة الصحيفة لاعتداء على يد مجموعة من الملثمين داخل منزل الأسرة.

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العدد المصادر من صحيفة الوطن ..الأربعاء 31 أكتوبر 2018

وعادت السلطات الأمنية لفرض رقابة قبلية على الصحف السودانية منذ ديسمبر الماضي حيث تمنع نشر أخبار أو مقالات رأي أو مواد صحفية تتناول بحياد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، كما لا تسمح بإبراز وجهات نظر المعارضة حيال هذا الحراك.

ومنعت السلطات صحيفة (البعث) الحزبية من الصدور ليوم الإثنين، كما تعاني صحيفة (الجريدة) من عدم القدرة على الصدور منذ فترة طويلة بعد تمسكها بإبراز الحقائق المتصلة بالاحتجاجات ورفض توجيهات الجهاز الأمني بحذفها.

وطبقا لصحفيين تحدثوا لـ (سودان تربيون) الثلاثاء فإن (الوطن) نشرت في عددها المحظور خبر اقتحام قوة من الملثمين قدرت عددهم بـ 18 فردا منزل مؤسس الصحيفة سيد أحمد خليفة بحي (السجانة) في الخرطوم أثناء ملاحقة شباب أضرموا النار في إطارات على الشارع الرئيسي الذي يطل عليه المنزل.

وحاولت القوة التي كانت تستغل 4 سيارات بلا لوحات توقيف المحتجين لكنهم احتموا بالمنزل، وما كان منها الا أن اقتحمته واعتدت بالضرب على أفراد الأسرة.

وتعرض رئيس مجلس إدارة الصحيفة ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ للإصابة أثناء فض اشتباك المجموعة مع ابنائه الثلاثة.

ﻭﺩﻭﻧﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻼﻏﺎً لدى اﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ تحت مواد تتصل ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮة

ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.



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