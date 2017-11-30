الأمن السوداني يواصل مصادرة الصحف لليوم الرابع على التوالي

الخرطوم 30 نوفمبر 2017- واصل جهاز الأمن والمخابرات السوداني حملته لمصادرة الصحف السياسية، لليوم الرابع على التوالي وصادر صباح الخميس 4 صحف دون إبداء أي أسباب.

صحفيون يحتجون على تعديلات قانون الصحافة..الأربعاء 15 نوفمبر 2017

وشملت حملة جهاز الأمن غير المسنودة بأسباب صريحة، صحف "التيار" و"الجريدة" و"آخر لحظة" لليوم الرابع على التوالي إلى جانب صحيفة "الوطن" للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام.

وأبلغ قيادي بهيئة تحرير صحيفة "الوطن" فضل حجب اسمه "سودان تربيون"، أن أزمة الصحيفة مع الأجهزة الأمنية، بدأت يوم الأحد بعد نقل الصحيفة لخبر من قناة روسيا اليوم منسوب لوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قال فيه ان السودان ليس في عداء مع إيران.

ورغم اعتذار الصحيفة عن التصريحات في اليوم التالي، إلا انها ظلت تتعرض للمصادرة بشكل متكرر لمدة ثلاثة أيام.

وكشف المسؤول عن اتصالات جرت بين الصحف الأربعة، لاتخاذ موقف موحد إذا تكررت المصادرة يوم الجمعة

وكان جهاز الأمن قد صادر صحيفة "الوطن" السياسية يوم الأحد الماضي، وأجبرها في العدد الصادر يوم الثلاثاء على الاعتذار عن معالجة خبرية لمقابلة وزير الخارجية إبراهيم غندور لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.

وكان ناشر ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني قال الأربعاء إنه بعد مثول الصحيفة للطبع بعد منتصف الليل عقب اكتمال الطباعة تم منعها من التوزيع وحرمانها من الوصول إلى القراء.

وقال ميرغني لـ "سودان تربيون" "حتى اللحظة ليس لدينا معلومات عن أسباب المصادرة ولا المواد الصحفية سبب الأجراء".

وأكد مسؤولون في صحيفة (الجريدة) عدم ابلاغهم بأسباب مصادرة الصحيفة التي تنتهج خطا تحريريا يتسم بالمعارضة الصريحة للحكومة.