 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

الأمن السوداني يواصل مصادرة الصحف لليوم الرابع على التوالي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 نوفمبر 2017- واصل جهاز الأمن والمخابرات السوداني حملته لمصادرة الصحف السياسية، لليوم الرابع على التوالي وصادر صباح الخميس 4 صحف دون إبداء أي أسباب.

JPEG - 62.8 كيلوبايت
صحفيون يحتجون على تعديلات قانون الصحافة..الأربعاء 15 نوفمبر 2017

وشملت حملة جهاز الأمن غير المسنودة بأسباب صريحة، صحف "التيار" و"الجريدة" و"آخر لحظة" لليوم الرابع على التوالي إلى جانب صحيفة "الوطن" للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام.

وأبلغ قيادي بهيئة تحرير صحيفة "الوطن" فضل حجب اسمه "سودان تربيون"، أن أزمة الصحيفة مع الأجهزة الأمنية، بدأت يوم الأحد بعد نقل الصحيفة لخبر من قناة روسيا اليوم منسوب لوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قال فيه ان السودان ليس في عداء مع إيران.

ورغم اعتذار الصحيفة عن التصريحات في اليوم التالي، إلا انها ظلت تتعرض للمصادرة بشكل متكرر لمدة ثلاثة أيام.

وكشف المسؤول عن اتصالات جرت بين الصحف الأربعة، لاتخاذ موقف موحد إذا تكررت المصادرة يوم الجمعة

وكان جهاز الأمن قد صادر صحيفة "الوطن" السياسية يوم الأحد الماضي، وأجبرها في العدد الصادر يوم الثلاثاء على الاعتذار عن معالجة خبرية لمقابلة وزير الخارجية إبراهيم غندور لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.

وكان ناشر ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني قال الأربعاء إنه بعد مثول الصحيفة للطبع بعد منتصف الليل عقب اكتمال الطباعة تم منعها من التوزيع وحرمانها من الوصول إلى القراء.

وقال ميرغني لـ "سودان تربيون" "حتى اللحظة ليس لدينا معلومات عن أسباب المصادرة ولا المواد الصحفية سبب الأجراء".

وأكد مسؤولون في صحيفة (الجريدة) عدم ابلاغهم بأسباب مصادرة الصحيفة التي تنتهج خطا تحريريا يتسم بالمعارضة الصريحة للحكومة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مستريحة ..فتنة المال والسلطان 2017-11-29 23:22:14 كتب : فيصل سعد 1 قامت الدنيا ولم تقعد، بسبب صراعات أبناء العمومة غربي السودان. (موسى هلال،حميدتي) ومعروف لدى العامة انحدار النفر الكريم من اثنية الرزيقات ؛ المهرية والمحاميد. والمتابع الجيد يلاحظ تنامي الرزيقات، وتغلغلهم (...)

لماذا لم يقتل هلال؟ 2017-11-29 21:13:35 كتبت : سلمى التجاني لماذا وصل موسى هلال وأبناؤه وأخوه وصهره سالمين إلى الخرطوم ؟ ، ألم يكن من السهل التخلص منهم بتصفيتهم أثناء أو بعد المعركة ؟ ولماذا حرص حميتي في لقائه في سودانية 24 على التأكيد أن هلال وصل للمطار الحربي (...)

معطف فلاديمير بوتين 2017-11-25 23:31:59 كتب : مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustrafabatal@msn.com (1) لا صلة لحديثنا بمعاطف الصوف التي نرتديها لمقاومة البرد او معاطف الفرو التي ترتديها نساء الفرنجة من قبيل الأناقة المترفة على اطلاقها، وانما هو معطف واحد فقط يحمل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.