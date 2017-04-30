الأمن السوداني يوقف متهما بقتل مهندسي بترول بغرب البلاد

الخرطوم 30 أبريل 2017- القى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الأحد، القبض على المتهم الرئيسي في قضية مقتل إثنين من المهندسين الفنيين باحدى شركات البترول بولاية غرب كردفان.

العاملون في الحقل النفطي يشيعون ضحايا الهجوم المسلح قبل لحظات من نقل الجثامين الى الخرطوم.. صورة من مواقع التواصل الاجتماعي

وقتل مسلحون في سبتمبر العام الماضي اثنين من مهندسي البترول"مهند مصطفى سعيد، ومحمد شيخ إدريس أحمد" يعملان لحساب شركة "بترو انرجي" العاملة بحقل "بليلة النفطي" بمنطقة البرصاية بولاية غرب كردفان.

ووقعت الحادثة في منطقة (كي) بحقل بليلة، عندما كان العاملين يقومان بطوافهما المعتاد على الآبار النفطية حيث تعرضا لإطلاق نار من قبل مسلحين داخل سيارتهم مما ادى لمقتلهما في الحال.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأحد، عن مصادر أمنية مطلعة، ان عملية القبض على قاتل المهندسين تمت بإحترافية وفق معلومات وتحريات دقيقة، حيث تم القبض على المتهم الرئيسي "ي، ك" بمحلية الدبيبات بمنطقة "دروز".

وأوضحت أن المتهم الثاني (ب، ق) تم القبض عليه بواسطة جهاز الأمن في شهر أكتوبر الماضي، ليكون ملف القضية بعد عملية القبض على المتهم الرئيسي مكتملاً توطئة للدفع به للقضاء.