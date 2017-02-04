الأمن يحاصر أحد مقار (المؤتمر السوداني) ويمنع إقامة منشط سياسي

الخرطوم 4 فبراير 2017- قال حزب المؤتمر السوداني، المعارض، إن الأمن السوداني منع بالقوة الجبرية منشطا سياسيا كان يعتزم إقامته السبت بضاحية "ابو آدم" جنوب العاصمة الخرطوم، كما احتجز رئيس الحزب بمحلية جبل اولياء لساعات طوال قبل أن يطلق سراحه.

دار (المؤتمر السوداني) بمحلية جبل الأولياء

وأفاد الحزب في بيان تلقته (سودان تربيون) السبت، أن جهاز الأمن استدعى صباح السبت رئيس فرعية حزب المؤتمر بمحلية جبل أولياء، خالد تاج السر، واخطره بمنع إقامة فعالية اللجنة الشبابية لمناهضة سدي دال وكجبار حول الذكرى الـ 52 لإغراق وادي حلفا، كان مخططا إقامتها داخل دار الحزب بابو آدم.

وأشار البيان إلى أن رئيس فرعية جبل أولياء رفض الإخطار لتجاوزه القانون الذي يبيح العمل داخل الدور الحزبية دون إذنٍ مسبق.

وأضاف "نتيجةً لهذا الرفض قام جهاز أمن النظام بإحتجاز خالد تاج السر، لساعاتٍ طوال من نهار اليوم وإرسال قوة حاصرت دار الحزب بأبو آدم مانعةً إقامة الندوة بالقوة الجبرية".

واعتبر المؤتمر السوداني، ما فعله جهاز الأمن تعدياً سافراً على الحقوق والحريات الأساسية، كما أنه يقف شاهداً على رعب أجهزة السلطة "التي تحسب كل صيحة عليها وتظن أنها قادرةٌ على أن تحمي عرشها بتلك التدابير الأمنية البائسة".

وتابع "عازمون على مواصلة المسير في درب المقاومة يدفعنا في ذلك إيمانٌ عميق بحق الشعب السوداني في السلام والحرية والعدالة، ويسندنا ميراثٌ عريق لهذا الشعب في إسقاط شموليات من قبل ولن يكون هذا النظام استثناءاً، ففجر الخلاص قريب لا محالة".