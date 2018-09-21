الأمن يقول إن جهوده حررت طبيبة سودانية من قبضة (داعش) بسوريا

الخرطوم 21 سبتمبر 2018 ـ قال جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الجمعة، إن جهوده كانت وراء تخليص الطبيبة السودانية ندى سامي سعد من قبضة (داعش) بسوريا، وتوقع عودتها لأسرتها قريبا.
- الرضيعة "لجين" من أبوين سودانيين قتلا ضمن داعش في ليبيا لدى وصولها مطار الخرطوم ـ 6 فبراير 2017
وكانت تقارير صحفية أفادت يوم الخميس أن الإدارة الذاتية الكردية سلمت سودانية مع طفلها الرضيع، متهمة بالانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية الى دبلوماسي سوداني وصل من دمشق الى بلدة القامشلي.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية ـ المقرب من السلطات الأمنية ـ أن جهاز الأمن والمخابرات تمكن خلال الأيام القليلة الماضية من تخليص طبيبة سودانية من قبضة جماعات داعش الارهابية بسوريا.
وقال مصدر أمني مطلع للمركز إنه "بفضل الجهود والعلاقات التي يتميز بها جهاز الأمن وقياداته استطاع أن يحقق نصرا جديدا بتخليص الطبيبة ندى سامي سعد التي كانت رهن الاعتقال بسوريا". وتوقع عودة الطبيبة لحضن أسرتها قريبا.
وبحسب الإدارة الذاتية الكردية فإنه تم اعتقال "ندى" في 10 يناير بتهمة الانتساب الى تنظيم داعش، وقال مسؤول هيئة الخارجية في الإدارة عبد الكريم عمر لوكالة فرانس برس إن المرأة كانت معتقلة في مخيم روج الواقع جنوب مدينة المالكية والخاص بأفراد عائلات الجهاديين. وتم تسليمها مع رضيعها الى بلدها بناء على طلبها.
وأكد المصدر الأمني، استمرار جهود الجهاز في تخليص العناصر التي وقعت في قبضة "داعش" بكل من ليبيا وسوريا.
يذكر أن جهاز الأمن والمخابرات تدخل أخيرا لتخليص عدد من الفتيات من قبضة داعش بليبيا، بجانب اطلاق سراح مجموعة من الأطفال وارجاعهم الى ذويهم بالسودان.
أخر الآراء"احزاب الأمة" بين مطرقة التسريح، وسندان التقليص 2018-09-19 17:31:47 هل أطلق عليها الإسلاميون رصاص الرحمة؟ "احزاب الأمة" بين مطرقة التسريح، وسندان التقليص كتب: الجميل الفاضل • أنحسرت ظلال شجرة "الإنقاذ" بشكل متدرج عن معظم الأحزاب التي إنشقّ فرعها الرئيس "الإصلاح و التجديد" عن حزبها الأم (...)
هل سقط النِّظام ؟ 2018-09-16 23:05:12 كتبت : سلمى التجاني الهزَّة التي أصابت النِّظام طيلة أيام التشكيل الوزاري في الأيام الفائتة، أَظهَرت وعكست صورة حقيقية لما آل إليه من تآكل داخليّ، وفقدان ثقة بين قادته، وهشاشة حلفائه. فمشروع أسلمة الدولة والمجتمع الذي (...)
سؤال الشباب .. ( ٧ ) 2018-09-16 23:02:20 كتب : محمد عنيق للتدليل علي ما ذكرناه بان وسائلنا ومناهجنا في العمل العام كانت خاطئة نكتفي هنا بواحدة من المنظمات التي قامت في الخارج ( المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب ) ، وذلك بإيراد مختصر لما كتبته في فترة سابقة عن (...)
المزيد