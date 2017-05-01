الاتحاد الأفريقي يدعو إلى إنهاء تصاعد العنف بجنوب السودان

جوبا 1 مايو 2017 ـ طالب الاتحاد الأفريقي الاطراف المتحاربة في جنوب السودان بوضع حد لتصاعد العنف بالبلاد.

رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي يتحدث في مؤتمر صحفي بجوبا في 27 مارس 2017 صورة (يونمس)

وفي بيان أصدره ،الأحد، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد عن قلقه العميق إزاء تزايد النزاعات العسكرية في جنوب السودان وخاصة في إقليم أعالي النيل.

وحث مسؤول الإتحاد الأفريقي، بشكل خاص حكومة الوحدة الوطنية، وحركة التمرد الرئيسية بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، والحركات المسلحة الأخري في البلاد علي وقف العمليات العسكرية فوراً، والتي تؤثر سلبا علي الوضع الأمني وحياة المواطنين في البلاد.

وأضاف "أن تجدد القتال في جنوب السودان دليل واضح علي أن الاطراف المتحاربة تؤمن بالحل العسكري وتتجاهل بشكل واضح معاناة المدنيين الأبرياء الذين يدعون انهم يمثلونهم ويدافعون عنهم ".

وشدد المسؤول الأقليمي على أن القتال العسكري يشتت المدنيين، مطالبا أن يخضع المنخرطين في هذا القتال إلى المساءلة.

وناشد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، حكومة الوحدة الوطنية والاطراف المتحاربة الأخرى، بوقف العدائيات فورا، وتحمل مسؤوليتهم لحماية المدنيين، كماهو منصوص عليه في دستور البلاد، واتفاقية حل النزاعات في جنوب السودان.

وبالرغم من اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015، إلا أن جنوب السودان انزلق في حرب أهلية ضارية نتيجة لتجدد القتال بين الجيش الحكومي، وقوات التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار.