 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 1 أيار (مايو) 2017

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى إنهاء تصاعد العنف بجنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 1 مايو 2017 ـ طالب الاتحاد الأفريقي الاطراف المتحاربة في جنوب السودان بوضع حد لتصاعد العنف بالبلاد.

JPEG - 28.5 كيلوبايت
رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي يتحدث في مؤتمر صحفي بجوبا في 27 مارس 2017 صورة (يونمس)

وفي بيان أصدره ،الأحد، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد عن قلقه العميق إزاء تزايد النزاعات العسكرية في جنوب السودان وخاصة في إقليم أعالي النيل.

وحث مسؤول الإتحاد الأفريقي، بشكل خاص حكومة الوحدة الوطنية، وحركة التمرد الرئيسية بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، والحركات المسلحة الأخري في البلاد علي وقف العمليات العسكرية فوراً، والتي تؤثر سلبا علي الوضع الأمني وحياة المواطنين في البلاد.

وأضاف "أن تجدد القتال في جنوب السودان دليل واضح علي أن الاطراف المتحاربة تؤمن بالحل العسكري وتتجاهل بشكل واضح معاناة المدنيين الأبرياء الذين يدعون انهم يمثلونهم ويدافعون عنهم ".

وشدد المسؤول الأقليمي على أن القتال العسكري يشتت المدنيين، مطالبا أن يخضع المنخرطين في هذا القتال إلى المساءلة.

وناشد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، حكومة الوحدة الوطنية والاطراف المتحاربة الأخرى، بوقف العدائيات فورا، وتحمل مسؤوليتهم لحماية المدنيين، كماهو منصوص عليه في دستور البلاد، واتفاقية حل النزاعات في جنوب السودان.

وبالرغم من اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015، إلا أن جنوب السودان انزلق في حرب أهلية ضارية نتيجة لتجدد القتال بين الجيش الحكومي، وقوات التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)

العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)

حرب المطارات 2017-04-27 10:02:21 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في كلمة لي قبل اسابيع في ذات هذه الزاوية، بعنوان (الحاج وراق بين العمالة والدروشة) كتبت ان معاداة مصر والنفور منها وإظهار البغض لها يكاد يكون مرادفاً للوطنية عند نفر من (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.