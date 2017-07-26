الإتحاد الأوربي يدعم السودان في التحضير الجيد لإنتخابات 2020

الخرطوم 26 يوليو 2017 - شدد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل على ضرورة التحضير الجيد لانتخابات 2020، بشمول الحوار الوطنى و إقرار التحول الديموقراطى، وكفالة حقوق الإنسان، وقال إن الاتحاد يدعم كل تلك القضايا.
- رئيس بعثة الإتحاد الأوربي في السودان جان ميشيل دوموند
وفاز المشير عمر البشير بآخر انتخابات أجريت فى العام 2015 بحصوله على 94.5% وهي الولاية الثانية والأخيرة له فى الرئاسة بحسب الدستور وتنتهي فى 2020.
وكشف نائب في البرلمان السوداني خلال تصريح لصحيفة محلية ،عن احتمال تعديل الدستور الانتقالي من أجل فتح الباب أمام البشير لترشيح نفسه للرئاسة من جديد في الانتخابات المقبلة عام 2020.
لكن رئيس البرلمان سارع الثلاثاء، لنفي حديث النائب واعتبره موقفا شخصيا ، مؤكدا عدم مناقشة أي مقترح لتعديل الدستور للسماح للبشير بالترشح لدورة رئاسية ثالثة.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل في تصريح الأربعاء، عقب لقائه مساعد البشير عبد الرحمن الصادق، إن الاتحاد " يدعم كل القضايا التي تهم السودان، في ما يتعلق بالتحضير للانتخابات المقبلة والتحول الديموقراطي وحقوق الإنسان والتغيُّر المناخي"، معبراً عن قلقه تجاه الأزمات الإقليمية المحيطة بالبلاد.
وناقش المسؤول الأوروبي مع مساعد الرئيس "التطورات الإيجابية في علاقة السودان والاتحاد و قضايا الحوار الوطني، وسبل تعزيز الاستقرار في الإقليم".
وأعرب ميشيل عن أمله فى أن يشمل الحوار الوطني القوى السياسية كافة في البلاد، وقال إن "ت واصُل الحوار مهم بين الأطراف كافة لتحقيق السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي".
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