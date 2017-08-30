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الإتحاد الأوربي يرحب بإطلاق النشطاء ويأمل في خطوات أخرى

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الخرطوم 30 أغسطس 2017- رحب الإتحاد الأوربي، بالعفو الرئاسي الصادر لستة من نشطاء حقوق الإنسان في السودان ، على رأسهم مضوى إبراهيم و حافظ إدريس، وأبدى أملا في أن تتبعه خطوات أخرى، كما أظهرت منظمة العفو الدولية ارتياحها للقرار.

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الناشط الحقوقي د.مضوي إبراهيم

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، قرارا بالعفو العام عن الناشط مضوي إبراهيم وخمسة آخرين بعد 9 أشهر من الاعتقال على ذمة تهم تصل عقوبة بعضها للإعدام والسجن المؤبد.

وعد الإتحاد الأوربي في بيان مقتضب تلقته (ٍسودان تربيون) الأربعاء، الإفراج عن النشطاء "خطوه في الإتجاه الصحيح".

وتوقع أن"يتبع ذلك العفو خطوات أخرى تتيح فتح مزيد من المجال السياسي وتعزيز الإحترام للحريات الاساسية، وحقوق الإنسان في السودان".

وتابع " في هذا المنعطف الهام، يشجع الاتحاد الأوروبي السودان على المضي قدما نحو المصالحة الوطنية والتعاون مع المجتمع الدولي. ان الاتحاد الاوروبي مستعد لمرافقة السودان في هذه العملية ".

من جهتها قالت نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا سارة جاكسون، تعليقا على قرار الإفراج عن مضوي " إنه من دواعي ارتياحنا الكبير ان هذا الفصل الفظيع انتهى.. وتم جمع شمل د. مضوي، مع عائلته ".

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي مضوي "59 عاما"، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم والحائز في العام 2005 على جائزة منظمة "فرونت لاين ديفندرز" بإيرلندا ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ـ

واعتبرت جاكسون الإبقاء على مضوي في السجن لثمانية أشهر خطرا جسيما على العدالة، ودعت لأن يكون الإفراج عنه خطوة أولى في اتجاه إنهاء تجريم العمل فيالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان، وأن يتوقف تعدي السلطات وتهديدها لأي شكل من أشكال الانتقاد.



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