الخرطوم 13 يونيو 2017- خصصت بعثة الإتحاد الأوربي في السودان1.7 مليون يورو، لتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان عبر مشروعات في إطار برنامج الآلية الأروبية للديمقراطية وحقوق الانسان.

الاتحاد الاوربى

وتهدف الآلية الأوربية للمساهمة في تطوير وتوطيد الديمقراطية وسيادة القانون واحترام جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في اطار سياسة الاتحاد الاروبي بشان التعاون الانمائى مع البلدان بما يتفق مع السياسة الخارجية للاتحاد الاروبي.

وأفاد بيان صحفي تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء،أن الدعوة مفتوحة لتقديم مقترحات لمشروعات تدعم مبادرات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، علي ان تركز الدعوة علي المشروعات التي تدعم وسائط الإعلام والمساواة بين الرجل والمراة وحماية المدافعين عن حقوق الانسان.

وقدم برنامج الالية الأوربية منذ العام 2005 الدعم والتمويل لـ 120 مشروعا في السودان تركز علي تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والسلام والتوعية المدنية وتثقيف الناخبين.

واستخدم هذا التمويل لزيادة وعي المجتمعات المحلية بمبادئ حقوق الانسان وتعزيزها، لفئات محددة مثل النساء والاطفال والشباب والنازحين والأقليات وتعزيز ثقافة المساواة والتسامح والسلام، من خلال مشاريع تستهدف قضايا السلام والاستقرار وحل النزاعات والتعايش والعدالة الانتقالية .