الإتحاد الأوروبي يحارب عمالة الأطفال في السودان بتحسين جودة التعليم

الخرطوم 15 يونيو 2017- تعهد الاتحاد الأوروبي ، في السودان،باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال، وتجنيبهم الإستغلال في العمالة، وضمان طفولتهم السليمة ومستقبلهم، تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

تحسين التعليم واحد من وسائل محاربة عمالة الأطفال في السودان ..صورة من (الإتحاد الأوربي)

وقالت بعثة الاتحاد بالسودان في بيان الخميس، إن الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال والمجتمع المدني تبرز سنوياً خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية الأطفال، الإجراءات والجهود اللازمة للقضاء على عمالة الاطفال.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يؤيد القضاء على عمالة الأطفال من خلال ضمان جودة التعليم وتعزيز فرص التعلم للجميع.

وقال رئيس بالعثة جان ميشيل دوموند، "نحن نتعهد باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال، وتجنب استغلالهم، وضمان طفولتهم السليمة ومستقبلهم تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقيات منظمة العمل الدولية، نؤكد مرة أخرى التزامنا القوي بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء التام على عمالة الأطفال ".

وأوضح البيان الذي تلقته (سودان تربيون) أن الاتحاد الأوروبي يدعو في كل المحافل الدولية إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على عمالة الإطفال وإنهاء كل اشكال الأعمال القسرية وإنهاء الرق بكل اشكاله، ومكافحة الإتجار بالبشر وضمان حظر جميع أشكال عمالة الأطفال والقضاء عليها بحلول عام 2025.

وأضاف "تمشيا مع الإتفاقيات الدولية كاتفاقية الحد الأدنى لسن العمل والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال، والتي صدقت عليها حكومة السودان، فان الاتحاد الاوربي يمول عدة مبادرات لحماية الأطفال، ووقف استغلالهم وضمان طفولتهم السليمة ومستقبلهم".

مشيراً إلى تمويل الاتحاد الاوروبي برنامجاً بقيمة 22 مليون يورو لتحسين جودة التعليم في شرق السودان والجنوبية في السودان، كما يدعم البرنامج السكان النازحين والمجتمعات المضيفة، ويحسن نوعية التعليم الأساسي ويجعله في متناول الجميع.

كما يمول الاتحاد الأوروبي مشاريع التعليم والتدريب المهني التقني في ولايات الخرطوم والقضارف وكسلا بمبلغ 5 ملايين يورو.

وأضاف " يتخذ الاتحاد الأوروبي أيضا إجراءات لحماية الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر لمنع الاسباب الرئيسية لاستغلال الأطفال في العمل".