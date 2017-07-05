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الإسهالات المائية تتمدد لولاية غرب دارفور

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الفاشر 5 يوليو 2017 – إنتقل مرض الإسهالات المائية لولاية غرب دارفور علي الحدود التشادية ،تأكيدا لما أعلنته مصادر طبية يوم الاحد الماضي عن ظهور عدد من الحالات بمنطقة (مورني) التابعة لغرب دارفور إلا أن حكومة الولاية لم تعترف بالأمر .

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بحر إدريس أبوقردة .. وزير الصحة السوداني

وأكد مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية صلاح المبارك ظهور المرض في ولاية غرب دارفور، وقال خلال إجتماع اللجنة الفنية لمتابعة الاسهالات المائية بولاية شمال دارفور مع وزير الصحة الإتحادي، بحر إدريس أبو قردة، الذي وصل الفاشر أن المؤشرات لا تدل على انخفاض المرض.

واعتبر ابوقردة انتقال المرض من ولاية الي اخرى "مسالة طبيعية جدا".

وأضاف "نؤكد الإنحسار والسيطرة الكاملة ، لكن هذا لا يعني ان المرض انتهي " وطالب ابوقرده في حديثه مع غرفة الطوارئ بولاية شمال دارفور بعدم التراخي وتكثيف الجهود.

وسجلت وزارة الصحة بشمال دارفور 16 حالة وفاة بسبب الاسهالات المائية علاوة على 17 حالة اخرى في مراكز العزل.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور منير محمد مطر إن جملة الحالات المبلغ عنها بلغت 257 حالة .

وأفاد أن مناطق شنقل طوباي بمحلية دار السلام وتابت بمحلية طويلة ومحلية كبكابية سجلت أعلى معدلات الإصابة .

من جهته أكد والي شمال دارفور، عبد الواحد يوسف أن الوضع بولايته فيما يخص الاسهالات المائية "تحت السيطرة"، مقرا بوجود حالات إصابة، غير أنه وصف الموقف بـ " غير المخيف" .



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