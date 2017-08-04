(الإصلاح الآن): اعتقال قيادات (المؤتمر السوداني) مخيب للآمال

الخرطوم 4 أغسطس 2017 ـ وصفت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني اعتقال الحكومة السودانية لقيادات في حزب المؤتمر السوداني المعارض بأنه "مخيب للآمال".

أسر المعتقلون يرفعون لافتات تطالب بالإفراج عن ابراهيم الشيخ وأبوبكر يوسف

واعتقلت سلطات الأمن كل من الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ وأبوبكر يوسف الأمين السياسي منذ يوم 19 يوليو الفائت أثناء عودتهما من قرية (الشيخ الياقوت) التي كان يعتصم فيها طلاب دارفور المستقيلين من جامعة بخت الرضا.

وقالت حركة "الإصلاح الآن" في بيان، الجمعة، "ظلت الحركة تراقب بكل أسف استمرار اعتقال السياسيين بدون تقديمهم إلى محاكمات الأمر الذي يتعارض مع روح الحوار ومخرجاته ويتعارض مع الدعوه الى الوفاق الوطني".

وطالبت الحركة باطلاق سراح إبراهيم الشيخ ومعتقلين آخرين قبعوا بالسجون أكثر من أسبوعين "الأمر الذي دعا أسرهم للقلق على صحتهم وزاد من تشكيك شركاء في الساحة السياسية في نية الحكومة تجاه الحريات التي تعتبر روح توصيات الحوار".

وتابعت "كان يمكن أن تدعو الحكومة الجميع للحاق بالمشروع السياسي الذي تمخض عن حوار حال تم تنفيذ المخرجات وعلى رأسها الحريات ولكن تأتي مثل هذه الممارسات مخيبة للآمال وتعود بالساحة السياسية إلى الوراء كثيرا".

وانشقت حركة "الإصلاح الآن" من الحزب الحاكم في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وشاركت الحركة في الحوار الوطني رغم انسحابها في وقت سابق من العملية.

ودعت الحركة جميع الأطراف إلى العمل على الإصلاح السياسي من خلال الممارسة الرشيدة والمنضبطة، وذكّرت الحكومة بأن ترعى الحريات وتطلق سراح كافة المعتقلين وتقدمهم إلى محاكمات عادلة أن كانت هناك تهمة ضدهم.