(الإصلاح الآن): الأمن السوداني اعتقل مدير مكتب غازي صلاح الدين

الخرطوم 16 يناير 2019-قالت حركة (الإصلاح الآن) التي يرأسها غازي صلاح الدين إن جهاز الأمن السوداني اعتقل الأربعاء مدير مكتب رئيس الحركة ومقرر تحالف الجبهة الوطنية للتغيير محمود الجمل واقتيد الى مكان مجهول.

محمود الجمل مدير مكتب رئيس حركة (الإصلاح الآن)

وأوضح بيان للحركة تلقته (سودان تربيون) أن الجمل كان برفقة صلاح الدين في الطريق الى حضور اجتماع لتحالف الجبهة الوطنية للتغيير.

وأضاف " اعترضتهم مجموعة عرفت نفسها بأنها تتبع لجهاز الأمن والمخابرات قبل ان يأخذوه إلى جهة غير معلومة لدينا".

وتابع البيان "منذ اقتياد الجمل لم نتمكن من الاتصال به أو معرفة مكان احتجازه، وسنشرع منذ الغد في البحث عن مكان احتجازه ومعرفة الجريرة التي يحتجز بسببها".

وحملت الحركة السلطات الأمنية مسؤولية أي أضرار تلحق به أثناء الاحتجاز.

كما أكدت تمسكها بالمضي مع تحالف الجبهة في تنفيذ البرامج المتفق عليها.

وسحبت (الاصلاح الآن) ممثليها في الجهاز التشريعي القومي والولايات تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وأسس صلاح الدين بمعية قوى شريكة في الحوار الوطني تحالف الجبهة الوطنية للتغيير الذي أعلن مؤخرا انحيازه لمطالب الشعب السوداني الداعية لتغيير النظام وقدم مقترحا للرئاسة لتشكيل مجلس سيادة وتكوين حكومة انتقالية كمدخل لإنهاء الأزمة الراهنة.