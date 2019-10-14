 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

الإعلان عن اصابات بحمى الضنك في ولايات بشرق وغرب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 أكتوبر 2019- أعلنت وزارة الصحة السودانية الإثنين عن ارتفاع عد المصابين بحمى الضنك الى 135 شخصا في ولايات كسلا، والبحر الأحمر، وشمال دارفور.

وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة أنثى من جنس الزاعجة مصابة بالعدوى، وتظهر أعراضه خلال فترة تتراوح بين 3 -14 يوماً عقب اللدغة المُعدية.

وتشبه حمى الضنك مرض الأنفلونزا، وتصيب الرضّع وصغار الأطفال والبالغين، ووفق أطباء، فإنه لا يوجد علاج محدّد لها.

وأكدت وكيلة الوزارة، سارة عبد العظيم، ظهور 8 إصابات جديدة بحمى الضنك، 7 منها بولاية كسلا شرق السودان وحالة واحدة بشمال دارفور.

وأشارت إلى ارتفاع الإصابة بالحمى الفيروسية، لتصل إلى 75 حالة في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل شمال السودان.

وقالت إن مواجهة هذه الوبائيات بحاجة لمزيد من الميزانيات لاحتوائها، معلنة عن خطة لمكافحة نواقل الأمراض في 7 ولايات سودانية بتكلفة مالية تبلغ 49 مليون جنيه سوداني، نحو (900) ألف دولار.

وحمى الضنك الوخيمة هي من مضاعفات المرض التي قد تؤدي إلى الوفاة، غير أنّه يمكن غالباً، إنقاذ أرواح المصابين بها بتشخيص المرض في مراحل مبكّرة، وتدبير العلاج مع العناية اللازمة من قبل أطباء وممرضين متمرّسين.

وتنتشر حمى الضنك خلال فصل الخريف في ولايات شرق السودان، لا سيما كسلا، ولكن السلطة السودانية السابقة كانت تتستر عليها وترفض الاعتراف بانتشارها هي ووباء الكوليرا، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الصحة السودانية عن هذين المرضين بشكل رسمي وفق احصائيات دقيقة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أخواني الشهداء: العيون السود في البطانة كتار 2019-10-14 05:41:16 مجدي الجزولي انهضوا لبوا يا شبابنا هموا شهيدنا الطاهر ضحى بدموا أخواني الشهداء الزايد شوقهم مناى يا الله أسير في طريقهم أصبر قلبي وراجي لحوقهم هنالك في الجنة أبقى رفيقهم.. من أخسر ما خاض فيه المرحوم حسن الترابي بعد (...)

التحالفات السياسية السودانية: التماعُ نجم بعد خُبُوٍّ! 2019-10-13 08:01:56 الواثق كمير kameir@yahoo.com لم يُسلط الضوء بعد على خبر ربما قد تكون له تداعيات سياسية مما تمثل في لقاء جوزيف تكة، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال/بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو، مع السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب (...)

و"مغردون خارج السرب" 2019-10-06 21:52:57 بقلم : محمد عتيق المقال السابق بعنوان "للثورة خندق واحد" ، ألقى ضوءاً على طريقة بعض قوى الثورة - المدنية والمسلحة - في التعامل مع التجربة (الوليدة) وقياداتها ، وكيف أنها تلقي عليها ظلالاً من الشك وأن على ق ح ت الإسراع (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.