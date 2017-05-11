الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بالسودان مساء الخميس

الخرطوم 11 مايو 2017 ـ أكدت وكالة الأنباء السودانية، أن النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، سيعلن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني مساء الخميس، على أن يؤدي الوزراء الجدد القسم مساء الجمعة.

النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح - صورة لـ"سودان تربيون"

وعلمت "سودان تربيون" أن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سيعقد مساء الخميس اجتماعا لإجازة تسمية وزرائه في حكومة ما بعد الحوار الوطني.

ويعقد نائب رئيس المؤتمر الوطني، مساعد الرئيس، إبراهيم محمود تنويريا صحفيا الساعة التاسعة من مساء الخميس، عقب اجتماع المكتب القيادي.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، نهار الخميس، أن النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء القومي، سيعقد مؤتمراً صحفياً في العاشرة من مساء الخميس بالقصر الجمهوري لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

وسيؤدي الوزراء المعينون القسم أمام رئيس الجمهورية عمر البشير بالقصر الرئاسي في الثامنة من مساء الجمعة.

وكان متوقعا أن تعلن الحكومة الجديدة في فبراير الماضي، كتتويج لمخرجات الحوار الوطني الذي استمر لنحو ثلاث سنوات، حيث أوصت مخرجاته بتشكيل حكومة قوامها المشاركين في الحوار بعد ثلاثة شهور من إجازة التوصيات.

لكن تأخر إعلان التشكيل الوزاري وسط تضارب المعلومات بشأن الأسباب، وأكدت أنباء أن التأخير بسبب خلافات نشبت داخل بعض أحزاب الحوار أدت لإنقسامها بسبب المشاركة حيث قدم أكثر من حزب عدة قوائم.

وينتظر أكثر من أربعين حزباً سياسياً ونحو ثلاثين حركة مسلحة، شاركوا في الحوار الوطني، حصتهم من قسمة السلطة، وسط وعود للمؤتمر الوطني الحاكم بتقديم تنازلات كبيرة في المناصب لصالح القوى السياسية.

ويتوقع أن يعين الرئيس البشير، 65 نائبا برلمانيا من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار. ويبلغ أعضاء البرلمان حاليا 426 عضوا.