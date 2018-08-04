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الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي

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الخرطوم 4 أغسطس 2018- وجهت سلطة الطيران المدني السودانية شركات الطيران العاملة في النقل الجوي الداخلي باعتماد أسعار جديدة زادت بموجبها تذاكر السفر.

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صورة من الخارج لمطار الخرطوم

وعممت الهيئة منشورا يعزي الزيادة الى ارتفاع كلفة وقود الطائرات بنسبة 23 ٪ عن ديسمبر الماضي، علاوة على تزايد العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

وينتظر أن تطبق الأسعار الجديدة اعتبارا من 6 أغسطس الجاري.

وهدد المنشور الشركات بسحب الرخصة والاقتصادية ووقف تشغيل أي جهة تخالف أحكام الأمر ولا تلتزم بتطبيق الزيادات المحددة.

وبلغت قيمة تذكرة الطائرة من الخرطوم الى الجنينة في غرب دارفور٠3290، جنيهاً مقارنه بـ 2450 في ديسمبر الماضي، والخرطوم نيالا، في جنوب دارفور 2695 جنيها مقارنة بـ ١٩٨٠ خلال وقت سابق، فيما وصل سعر التذكرة الى الفاشر، بشمال دارفور 2455 جنيه مقارنة بـ ١٨٠٠جنيه قبل القرار، كما شملت الزيادة ولايات السودان الأخرى بنسب متفاوتة.

وقال المنشور ان القرار جاء عقب اجتماع ضم دائرة النقل الجوي بالغرفة القومية للنقل الجوي التي قدمت طلباً لزيادة أسعار التذاكر.



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