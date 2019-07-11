الإعلان في السودان عن إحباط مخطط انقلابي وتوقيف 12 عسكريا

الخرطوم 11 يوليو 2019- كشف رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري في السودان الخميس عن إفشال الأجهزة الأمنية محاولة انقلابية قادها عسكريين جرى توقيف بعضهم بينما لازال مدبرها الرئيسي طليقا.

عبد الفتاح البرهان

وقال الفريق اول ركن جمال عمر ابراهيم إن المخطط الانقلابي أدير بواسطة مجموعة من الضباط وضباط صف بالقوات المسلحة وجهاز الأمن بهدف تنفيذ انقلاب عسكري "لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وأعلن في بيان القبض على 12 من الضباط منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش كما تم التحفظ على 4 من ضباط الصف.

وتابع" يجري القبض على الآخرين بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة".

واكد أن الاجهزة باشرت التحقيق مع الموقوفين وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

وأفاد المسؤول العسكري أن المحاولة خطط لها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير.

وقال إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة علي امن واستقرار البلاد وتأمين المكتسبات وتحقيق الاهداف الوطنية العليا وان يكون الوصول الي السلطة عبر صناديق الاقتراع.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قال في مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين الماضي إنه جرى احباط عدد من المحاولات الانقلابية خلال الفترة الماضية وان تخطيطا يجري لتدبير واحدة جديدة .