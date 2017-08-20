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الإفراج عن متحدث باسم مشار بعد اختطافه في أوغندا

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كمبالا 20 أغسطس 2017 ـ كشف مسؤول أن مسلحين مجهولين اختطفوا المتحدث باسم متمردى جنوب السودان بول لام جابرييل فى اوغندا، لكنه اطلق سراحه بعد تدخل الشرطة.
وقال المسؤول في تصريحات لـ(سودان تريبيون) السبت، إن الخاطفين حذروا جابرييل من التحدث الى وسائل الاعلام.

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مشار يتهيأ للحديث في مؤتمر صحفي بأديس خلال محادثات السلام 17 أغسطس 2015 (رويترز)

واتهم مسؤول فصيل التمرد الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق رياك مشار حكومة جنوب السودان بالوقوف وراء عملية اختطافه على يد مجموعة من ستة رجال وسيدة.

وأدعى جابرييل ان مسؤولي سفارة جنوب السودان فى اوغندا ربما قاموا باستئجار الخاطفين الذين كان هدفهم ترحيله بالقوة الى جنوب السودان، حيث تنزلق البلاد في حرب اهلية منذ اكثر من أربع سنوات.

واكد ممثل فصيل مشار في كمبالا امبروز لومين حادثة الاختطاف، مشيدا بالشرطة الاوغندية على تحركها السريع، وأردف "اننا نرحب بدور السلطة الاوغندية فى اتخاذ اجراء سريع لاعادة زميلنا. وهذه علامة جيدة على ان اوغندا دولة ملتزمة بالقانون وتحترم حق الفرد ".

ووفقا للمسؤول فإنه تم اختطاف جابرييل باستخدام سيارة سفارة جنوب السودان قبل أن يتم تحويله إلى سيارة اخرى، منوها إلى أن من بين المختطفين رجالا يرتدون الزي العسكري.

واكدت الشرطة الاوغندية فى مقابلة منفصلة اختطاف المسؤول.

وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية منذ العام 2013 بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بمحاولة انقلاب.

ويقول زعيم المتمردين في جنوب السودان، الذي ما زال حاليا في المنفى في جنوب أفريقيا، إنه لا يعترف بحكومة الرئيس كير.

وفى العام الماضى اعتقلت السلطات الكينية المتحدث باسم مشار جيمس جاتديت داك وتم ترحيله الى جنوب السودان العام الماضى من نيروبى، وشوهد في الحبس الانفرادي في سجن في جوبا.

وأدى النزاع في جنوب السودان إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني مدني في أقل من خمس سنوات.



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