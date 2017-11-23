الإفراج عن 1588 نزيلا ونزيلة من سجون الخرطوم

الخرطوم 23 نوفمبر 2017 ـ أفرجت السلطة القضائية بالسودان، الخميس، عن 1588 نزيلا ونزيلة بسجون ولاية الخرطوم، قالت إنهم محكومين في قضايا حق عام ذات طبيعة بسيطة.

واتخذ قرار اطلاق المحكومين دائرة المحكمة العليا الخاصة بالسجون، التي شكلها رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله برئاسة نائب رئيس القضاء محجوب الأمين وعضوية قاضي المحكمة العليا عوض حسن عوض وقاضي المحكمة العليا امبلي بابكر أحمد.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء، فإن قرار دائرة المحكمة العليا الخاصة بالسجون جاء بـ "الإفراج عن 1588 نزيلا ونزيلة بسجون الولاية المختلفة من المحكومين في قضايا الحق العام ذات الطبيعة البسيطة وغير المتعلقة بأي حق خاص بعد أن قامت الدائرة بفحص أحكامهم".

وشمل القرار الإفراج عن 449 نزيلا من سجن سوبا و275 نزيلا من سجن دبك و95 نزيلا من سجن أمدرمان و58 نزيلا من سجن كوبر و29 نزيلا من سجن الهدى و682 نزيلة من دار التائبات بصحبتهن 138 طفلا.

وزارت الدائرة السجون ووقفت خلالها على تنفيذ أمر الإفراج كما وقفت على أحوال المنتظرين بالسجون لمعالجة أوضاعهم آنيا.