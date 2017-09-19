الإمارات تدعو وزير الدفاع السوداني لمعرض دبي للطيران

الخرطوم 19 سبتمبر 2017 ـ تلقى وزير الدفاع السوداني، الثلاثاء، دعوة من نائب رئيس دولة الإمارات ووزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحضور فعاليات معرض دبي للطيران.

وقدم الدعوة لوزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي.

وطبقا لتصريح صحفي للمتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي فإن السفير الإماراتي أثنى على مشاركات السودان السابقة في الفعاليات والمعارض الدولية التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة واصفاً إياها بالنوعية.

أوضح أن معرض دبي للطيران يعتبر فرصة مثالية للاطلاع على أحدث التطورات التي طرأت على مختلف مجالات الصناعات الجوية ووجهة لالتقاء المختصين في مجال الطيران.

وتقام فعاليات معرض دبي للطيران في دورته الجديدة في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر القادم.

وفي فبراير الماضي شارك السودان في الدورة الـ "13" لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2017"، وتمثلت المشاركة في جناحين رئيسين، "جناح المعدات الحربية البرية في منطقة "الكابيتال بلازا" المكشوفة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وجناح بحري على مرسى القناة المائية المواجهة لصالة العروض أمام المركز.

من جانبه أشاد وزير الدفاع السوداني بمستوى العلاقات المتطورة بين السودان ودولة الإمارات مؤكداً "أهمية التعاون والتنسيق المشترك في كافة القضايا التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية".