الإمارات تعتزم تكوين لجنة للتشاور السياسي مع السودان

الخرطوم 11 نوفمبر 2018 – قال السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي الأحد إن بلاده ترتب لتكوين لجنة للتشاور السياسي مع السودان.
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والتقى الدبلوماسي الإماراتي وكيل وزارة الخارجية ياسر خضر، وبحثا سويا العلاقات الثنائبة واتفقا على بذل الجهود لمزيد من الارتقاء بعلاقات البلدين.
وأفاد تصريح من وزارة الخارجية السودانية إن الجنيبي أشار الى نية بلاده تشكيل لجنة تشاور سياسي مع السودان وأن تكون على مستوى وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم.
بدوره أكد الوكيل حرص السودان على مزيد من توثيق العلاقات وتمتينها مع الإمارات في كافة المجالات.
وفي مايو الماضي زار مساعد وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة للشؤون الاقتصادية محمد شرف، الخرطوم كأرفع مسؤول اماراتي يصل السودان مؤخرا، وركز مناقشاته مع مسؤولي الحكومة على التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة بالبلاد.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان والامارات حوالي ملياري دولار.
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