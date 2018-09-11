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(الإيقاد) تناقش مخاوف المعارضة في جنوب السودان

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جوبا 11 سبتمبر 2018- أحال المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) في جنوب السودان إسماعيل ويس رسميا مخاوف جماعات المعارضة في جنوب السودان إلى وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه جبيهو لمناقشتها خلال الاجتماعات القادمة للهيئة الإقليمية.

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وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد (يمين) واسماعيل ويس خلال اجتماع عقد بالخرطوم قي 13 أغسطس 2018

وبعد اجتماع مع الرئيس السوداني عمر البشير قامت حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار وتحالف المعارضة في البلاد بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة النهائية لاتفاقية السلام، مشيرين إلى تعهد الزعيم السوداني بإحالة تحفظاتهم ومطالبهم إلى قادة الإيقاد لاتخاذ قرار بشأنها.

علاوة على ذلك حذروا من أنهم لن يوقعوا على الاتفاقية النهائية ما لم تتم معالجة هذه الأمور.

وقال ويس في رسالة بتاريخ 13 أغسطس موجهة إلى وزير الخارجية الأثيوبي ووزير الخارجية السوداني وأطراف النزاع في جنوب السودان اطلعت عليها (سودان تربيون) "بينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، نلفت انتباهكم إلى القضايا التي لم تحل والتي تتطلب اهتمامكم وتوجيهكم الجماعي. هذه القضايا كما أثارها كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار وتحالف معارضة جنوب السودان"

إن تقديم القضايا التي لم يتم حلها يعني أنه سيتم مناقشتها من قبل مجلس الوزراء وسيتم تقديم توصيات بشأن هذا الأمر إلى اجتماع رؤساء دول وحكومات الإيقاد.

والقضايا الأربعة المتنازع عليها هي عدد الولايات وترسيم الحدود القبلية والولائية والنصاب القانوني البرلمان مجلس الوزراء وحكومات الولايات والحكومات المحلية وإجراءات عملية وضع الدستور الدائم.

كما طلبت المعارضة أن تنضم الجيوش الكينية والإثيوبية إلى الجيوش السودانية والأوغندية كجزء من قوات الإيقاد التي سيتم نشرها في جنوب السودان للمساعدة في خلق بيئة مواتية لتنفيذ الاتفاقية التي تم تنشيطها.

وسيجتمع مجلس وزراء الإيقاد الثلاثاء 11 سبتمبر.



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