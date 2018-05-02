(الاتحادي الأصل) و(الإصلاح الآن) يشكلان لجانا مشتركة

الخرطوم 2 مايو 2018 ـ اتفق الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحركة "الإصلاح الآن"، الأربعاء، على تشكيل لجان مشتركة والتشاور مع كافة القوى السياسية.

الحسن الميرغني يستقبل غازي العتباني في دار أبو جلابية ـ الخرطوم بحري 2 مايو 2018

وبحسب بيان مشترك للحزبين فإن نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد الحسن الميرغني ورئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين العتباني، التقيا بدار "أبو جلابية" في الخرطوم بحري.

وأكد البيان أن اللقاء ناقش الأوضاع الإقتصادية والسياسية الراهنة.

وقال "اتفق الطرفان على معالجات آنية ومستقبلية للأزمة الاقتصادية وقضايا الحرب والسلام".

وأفاد البيان الذي تلقته "سودان تربيون" أن الطرفين أقرا تشكيل لجان مشتركة والتشاور مع كافة القوى السياسية والوصول الى رؤى وطنية مشتركة في كافة القضايا.

ويشارك الحزبان في حكومة الوفاق بعد أن شاركا في عملية الحوار الوطني المنتهية في أكتوبر 2016.

وأنشقت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة العتباني، عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر الماضي، بعد أن رفعت قيادات إسلامية مذكرة للرئيس عمر البشير تنتقد قتل المتظاهرين في احتجاجات سبتمبر 2013.