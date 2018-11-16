(الاتحادي الأصل) يحذر من إتخاذ إجراءات تعسفية ضد مريم المهدي

الخرطوم 16 نوفمبر 2018 ـ حذر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من مغبة اتخاذ أي إجراءات تعسفية في مواجهة نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي التي من المقرر وصولها الخرطوم مساء الجمعة.

الصادق المهدي مع محمد سيد أحمد سر الختم في القاهرة

وقال أمين التعبئة السياسية بالاتحادي الأصل محمد سيد أحمد سر الختم إن ما رشح من تهديدات بالاعتقال يعتبر ردة عن التزامات النظام الدولية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في السودان ومحاولة للرجوع إلى الوراء.

وحذر في بيان يوم الجمعة من القيام باعتقال مريم وفقا لبلاغات كيدية دونت لدى نيابة أمن الدولة من قبل جهاز الأمن والمخابرات.

وعمم جهاز الأمن ايجازا الخميس قال فيه إن نيابة أمن الدولة أمرت بتوقيف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآخرين بموجب بلاغ تحت المواد "21، 25، 26، 50، 51، 53، 63 و66" من القانون الجنائي الخاصة بتقويض النظام الدستوري والتحريض ضد الدولة وإشاعة الفتن والتجسس ونشر الأخبار الكاذبة، والمادة "6/5" من قانون مكافحة الإرهاب.

ورحب الاتحادي الأصل بعودة مريم الصادق المهدي للبلاد وممارسة حقها الطبيعي والدستوري في التنقل بحرية تامة بلا تقييد.

واستغرب تناقض مواقف النظام الحاكم "ففي الوقت الذي يفاوض فيه ذات النظام المجموعات المسلحة في نداء السودان والجبهة الثورية يحرم البقية من ممارسة هذا الحق الدستوري في مشاركة الأحزاب السياسية في دفع العملية السلمية بالبلاد وعقد تحالفاتها للوصول إلى الهدف".

إلى ذلك أدان مكتب الجبهة الثورية بالداخل ملاحقة قادة الأحزاب السياسية ببلاغات كيدية، قائلا أن "النظام الذي فشل في معالجة أزمة المواصلات والخبز والدواء يخوض معارك انصرافية ويجعلها شماعة لتعليق فشله".

وأبدت الجبهة الثورية بالداخل دهشتها من تهديد مريم بالاعتقال لمجرد أنها قيادية في تحالف "نداء السودان" الذي يسعى النظام سرا وعلانية للتفاوض مع تنظيماته المختلفة.

وأكدت قيادات الجبهة الثورية بالداخل أنها ستكون في مقدمة الصفوف لاستقبال مريم الصادق بمطار الخرطوم وأهابت بكافة قطاعات السودانيين إلى الاصطفاف لمواجهة "النظام".