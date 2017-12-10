 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 10 كانون الأول (ديسمبر) 2017

(الاتحادي الأصل) ينفي ترشيح الميرغني للبشير في انتخابات 2020

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 ديسمبر 2017 ـ نفت قيادات في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أن يكون زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني قد دعا لإعادة ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير في انتخابات 2020، واعتبرت ما نسب إليه "حديث مدسوس".

JPEG - 27.9 كيلوبايت
الميرغني لدى استقباله المراقب العام بابكر عبد الرحمن والقيادي جعفر احمد عبدالله بالقاهرة..صورة لـ(سودان تربيون)

ونقلت عدة صحف صادرة في الخرطوم، الأحد، عن مصدر اتحادي أن الميرغني، وهو مرشد الطريقة الختمية، دعا لضرورة إعادة انتخاب الرئيس البشير رئيسا "لتحقيق الاجماع الوطني والوصول بالحوار والوفاق الى أهدافه ومراميه".

وقال عضو الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، لـ "سودان تربيون" إن الحديث المنسوب للميرغني "مدسوس ولا أساس له من الصحة".

وأكد السيد أن "هناك جهات تسرق لسان السيد محمد عثمان لمسائل تخصها ولمصالحها.. أنا أجزم أن هذا الحديث غير صحيح".

وشدد أن الحزب لم يقرر حتى الآن في أمر الانتخابات، كما أن مؤسسات الاتحادي لم تقرر خوض الانتخابات من عدم خوضها كما لم تقرر ما إذا كانت سترشح مرشحا لرئاسة الجمهورية من الحزب أو من غيره.

وقال إن هناك حوارا داخل الحزب عبر ورشة يدفع في اتجاه تعديل الدستور ليكون نظام الحكم برلمانيا وليس رئاسيا.

كما أكد قيادي في الحزب ـ فضل حجب اسمه ـ إن قيادات الحزب على علم بالشخص الذي وزع "الخبر المفبرك" على الصحف مساء السبت، لتصدره عناوينها صباح الأحد.

ومنذ أن غادر الميرغني السودان في أغسطس 2013 إلى لندن ومنها إلى القاهرة في سبتمبر 2016، ظل بعيدا عن دائرة الفعل السياسي بسبب التضارب حول وضعه الصحي.

وشهدت فترة غياب زعيم الاتحاديين مشاركة الحزب في السلطة بعد قيام انتخابات 2015، والتي فجرت الصراعات داخل الحزب العريق.

وأطلقت عدة جهات، أخيرا، دعوات لإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020، عبر تعديل الدستور. ووصل البشير إلى سدة الحكم عبر إنقلاب عسكري في يونيو 1989، وفاز في انتخابات 2010 و2015 بأغلبية مريحة لعدم وجود منافسين حقيقيين.

ومن بين تلك الجهات الطرق الصوفية التي أعلنت يوم 9 نوفمبر الماضي في لقائها الرئيس ببيت الضيافة، اعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة.

لكن "سودان تربيون" تحصلت على تسريب لمسودة بيان باسم "شاهد عيان لمسرحية اجتماع السيد الرئيس مع الصوفية"، تبرأت فيه الطرق من تبنيها ترشيح البشير في الانتخابات العامة، واعتبرتها "مسرحية" لك يكن الرئيس طرفا فيها.

وقالت المسودة إن الحضور لبى الدعوة على أمل إصلاح الخطاب الدعوي وتحفيز الدولة على الاهتمام ببعض الجوانب التي تخدم الدعوة الصوفية، قلة من قيادات الطرق الصوفية حاولت الاستفادة من الحشد لصالح ذواتها.

وأشارت إلى أنه حتى أتباع الذين دعوا لتشرح البشير يجوز لهم المخالفة والاجتهاد في ترشيح من يراه مناسباً لأنها "مسؤولية شخصية يسأل عنها كل فرد على حده وأمانة الصوفي السالك المراقب لربه تفرض عليه صدقة في توجيه صوته".

وتابعت المسودة قائلة إن "التصوف غير محصور فيكم بل غالب الصوفية على خلاف ما قلتم ويؤثرون الصمت عما تجاسرتم".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)

الكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)

صباح الخير.... الانتخابات 2017-12-06 06:23:07 مبارك أردول لا مجال للتخبي خلف الإجابات الكسولة والجاهزة (مقاطعين وحردانين )، النظام معروف هو نظام مستبد وشمولي، والمعارضة ماعندها حاليا برنامج مشترك بأنشطة يومية تصب في مصلحة التغيير، فالتغيير لن يأتي من السماء بل يجب أن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.