الإتحاد الأفريقي : جيش الرب ينشط في ثلاث دول بالقارة

الخرطوم 7 يونيو 2017- كشف تقرير صدر عن الإتحاد الأفريقى، أن جيش الرب للمقاومة الأوغندى مازال يعمل فى ثلاثة دول افريقية واعرب عن مخاوفه من أن تظل هناك إمكانية لتجدد نشاطه.

جوزيف كوني

وقال تقرير قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد في مايو الماضي "أن جيش الرب للمقاومة لديه وجود نشط في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأجزاء من جنوب السودان حيث يواصل شن الغارات وعمليات النهب والتعذيب واختطاف واحتجاز المدنيين، فضلا عن نهب العاج من حديقة غارامبا الوطنية في جمهورية الكونغو والمعادن حتى يحافظ على وجوده ووجود جوزيف كوني".

وفى ابريل الماضى أعلن الجيش الاوغندى وقف عمليات المطاردة فى جمهورية افريقيا الوسطى لمتمردى جيش الرب للمقاومة قائلا الجيش أصبح غير فاعلا مع وجود اقل من 100 مقاتل مع زعيمه كوني.

وقال المتحدث باسم الجيش الاوغندى ريتشارد كاريمير ان كونى لم يعد يشكل تهديدا كبيرا على امن اوغندا وشمالها بشكل خاص.

وكشف موقع مجلس السلم والأمن أن فكي محمد ذكر أن جيش الرب للمقاومة شن 16هجوما اختطف بموجبها 70 مدنيا في الكونغو وأفريقيا الوسطى، والتي تمثل أعلى عملية اختطاف في شهر واحد منذ سبتمبر 2016 .

وفي شهر مارس الماضي شارك رئيس أركان الجيش السوداني للمرة الأولى في اجتماعات آلية التنسيق المشتركة لمبادرة التعاون الإقليمي بقيادة الاتحاد الأفريقي للقضاء على جيش الرب للمقاومة. غير ان تقرير لجنة الأمن والتعاون قال إن الخرطوم لم تلتزم بالاشتراك فى عمليات المطاردة او تسهيلها.

واستنادا إلى هذه النتائج أكد مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه الذي عقده في 12 مايو 2017 أن جيش الرب للمقاومة لم يزل يواصل نشاطه ولا يزال يحتفظ بإمكانية تجديد حيويته اذا لم يتم ملء الفراغ الامنى بعد انسحاب قوات الدفاع الشعبى الاوغندية والقوات الأميركية الخاصة على وجه الاستعجال، واذا لم يستمر الزخم والضغط الحالى من قبل قوة العمل الاقليمية".

وقرر الإجتماع مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوضع إعتبار نزع سلاح جيش الرب فى تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جمهورية افريقيا الوسطى.