الاتحاد الأفريقي ومشار يناقشان اتفاق سلام جنوب السودان

جوبا 13 أبريل 2018 ـ التقى زعيم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار ورئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي يوم الخميس في جنوب أفريقيا لبحث عملية السلام الجارية.
- رياك مشار لدى وصوله جوبا..الثلاثاء 26 أبريل 2016 ..صورة لـ(سودان تربيون)
وناقش الزعيمان خلال الاجتماع الذي عقد في بريتوريا عملية منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى والتحديات التي تواجه العملية ودور شركاء السلام الآخرين مثل الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية الخمس التي تشكل (إيقاد ـ بلس) والتي تضم دول الجزائر وتشاد ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا بعد أن أضيفت في عملية الوساطة لتعزيز دعم الهيئة ومساعدة الأطراف والجهات المعنية في جنوب السودان على تحقيق سلام دائم.
وقال بيان من حركة مشار إن "الحركة ترحب بالزيارة التي قام بها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وتعرب عن تقديرها لها، ونحن نتطلع إلى النتائج الجوهرية لتلك الزيارة".
وجددت حركة التمرد التزامها الكامل بعملية السلام وبالتسوية التفاوضية، مشيرة إلى أنها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.
وأضاف البيان "أننا ملتزمون بعملية التفاوض للتوصل إلى سلام على الرغم من وجود نظام عدائي يستمر في انتهاك اتفاقية وقف الأعمال العدائية ويرفض التوقيع على إعلان المبادئ في منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى ويستمر في اختطاف قياداتنا السياسية".
وينزلق جنوب السودان في صراع بين حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار منذ ديسمبر 2013.
وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف وشرد ما يقرب من 2 مليون شخص من منازلهم بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ فروا إلى الدول المجاورة.
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