الاتحاد الأفريقي و(يونميس) يرحبان بوقف أعمال القتال في جنوب السودان

جوبا 23 ديسمبر 2017- رحب الاتحاد الأفريقي وبعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) بتوقيع حكومة جنوب السودان والجماعات المتمردة على اتفاقية وقف القتال.

وينص الاتفاق الذي توسطت فيه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) على وقف أي هجمات أو عمليات عسكرية ابتداء من الأحد 24 ديسمبر 2017 والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مناطق الصراع.

وستراقب آلية رصد ترتيبات وقف إطلاق النار الانتقالية الاتفاق، كما تلتزم الأطراف بالتعاون مع البعثة في الاضطلاع بولايتها المتمثلة في حماية المدنيين.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في كلمة القاها عقب الجلسة الختامية لمنتدى التنشيط الجمعة "اننا نرحب بالختام الناجح للمداولات التي توجت بتوقيع اتفاق لوقف الاعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وبالتوقيع على هذه الاتفاقية، بدأتم في الاعتراف بخطورة الوضع، وانه ليس من المقبول أخلاقيا ولا سياسيا السماح باستمرار هذه المأساة".

وفي جوبا أشادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونميس) بالتوقيع على وقف الأعمال العدائية وحثت الأطراف المتحاربة على الانضمام إلى الاتفاق وإنهاء أعمال العنف الجارية من أجل تمهيد السبيل لاتخاذ خطوات ملموسة إضافية لتنفيذ اتفاق السلام.

وقالت بعثة حفظ السلام في بيان اصدرته الجمعة "ان الاتفاق يعد خطوة اولى هامة في تنشيط عملية السلام".

وأعلنت التزامها بدعم عملية السلام وفقا لتفويضها من خلال دفع جهود المصالحة وتعزيز آليات حل النزاعات وبناء التماسك الوطني والمشاركة في مبادرات السلام الاقليمية والدولية".