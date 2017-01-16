الاتحاد الأفريقي يأمل في أن يرفع ترامب العقوبات كليا عن السودان

الخرطوم 16 يناير 2017 ـ رحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي إنكوسازانا دلاميني زوما، بقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما برفع العقوبات جزئيا عن الخرطوم. وأبدت أملها في أن ترفع إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب العقوبات كليا وتعمل لإعفاء ديون السودان.

رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي زوما

وقالت زوما في بيان صدر الإثنين "نقر بأهمية هذه الخطوة والتي ستسمح للسودان بالانخراط في التجارة الدولية مجددا وإنهاء معاناة شعبه".

ووقع الرئيس أوباما الجمعة أمرا تنفيذيا بوقف العقوبات ضد السودان بصورة مؤقتة ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا.

وتأتي الخطوة اعترافا بتعاون حكومة الخرطوم مع واشنطن لمحاربة الإرهاب والجهود التي تبذلها حكومة السودان للسماح بوصول المساعدات الإنسانية في المناطق التي تنهكها الحروب.

وجددت زوما دعوتها للحكومة السودانية والمجموعات المتمردة لاستئاف المحادثات فورا للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وتحقيق الإصلاحات الديمقراطية.

وناشدت جميع الأطراف للتعاون بصورة كاملة مع الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاقية وقف العدائيات ووقف إطلاق نار دائم والمشاركة في عملية سياسية شاملة تضمن للسودانيين السلام المنتظر لفترة طويلة.

من جانبها رحبت منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان مارتا رويدس، الأحد، بقرار رفع العقوبات الجزئي وقالت إن القرار اعتراف بالخطوات التي اتخذتها حكومة السودان خلال الشهور القليلة الماضية في عدد من المجالات المهمة.

وأضافت رويدس في بيان لها أن القرار الأميركي سيقدم منصة صلبة للتنمية المستدامة بالبلاد، وزادت "الأمم المتحدة تقف مستعدة لتقديم كافة الدعم الممكن لحكومة السودان لضمان أن تلبي هذه التنمية جميع احتياجات وتطلعات السودانيين على المستوى المحلي والقومي".