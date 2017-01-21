الاتحاد الأفريقي يتحقق من مغادرة المتمردين السودانيين أراضي جنوب السودان

جوبا 21 يناير 2017- كشف وزير الدفاع بحكومة جنوب السودان كوال مانيانغ أن الاتحاد الأفريقي سيتحقق الشهر القادم إن جنوب السودان لم يعد يأوي الحركات المتمردة السودانية.

متمردو الحركة الشعبية ـ شمال يستغلون التضاريس الصعبة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

وتماشيا مع اتفاق السلام الموقع بين الأطراف المتحاربة في الدولة الوليدة أغسطس 2015 فإن حكومة جوبا التزمت بعدم إيواء المجموعات المسلحة التي تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور والمنطقتين .

وقال مانيانغ في تصريحات إذاعة (آي راديو) التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجمعة ان الحركة الشعبية-شمال حركت قواتها من راجا والآن في طريقها من إقليم غرب الغزال ، مردفا " هنالك تقدما من جانبنا .اننا الآن نقوم بطرد كل متمرد سوداني من أراضي جنوب السودان "

وقد اعترفت حكومة جوبا بوجود متمردين يقاتلون حكومة الخرطوم على أراضيها الحدود السنة الماضية وتعهدت بالتعاون مع الحكومة السودانية لوقف اي دعم مقابل اتخاذ نفس الخطوات من جانب الخرطوم تجاه حركة التمرد الجنوب سودانية التي يقودها نائب رئيس السابق رياك مشار .

وتعتبر هذه أول تصريحات لمسؤول في حكومة جوبا يقر فيها بوجود مقاتلي الحركة الشعبية-شمال في جنوب السودان .وركزت تقارير سابقة على حركات دارفور وخاصة حركة العدل والمساواة والتي تتهم بمقاتلة تمرد جنوب السودان جنبا مع القوات الحكومية .

ولم يحدد وزير الدفاع عدد مقاتلي الحركة الشعبية_شمال الذين غادوا جنوب السودان او متى تم اجلائم .وأشار أن هذا التحقق التزام من جوبا وسيقوم به الاتحاد الأفريقي ، وزاد " من المحتمل أن يكون خلال شهر واحد " .

وفي المقابلة مع ( آي راديو) قال وزير الدفاع أن السودان أوقف دعم القوات التي تقاتل حكومته ، منوها أن داعمي الحركة الشعبية_شمال بما في ذلك رجال الأعمال سيطلب منهم مغادرة جوبا ، وزاد " نطالب اي شخص في جنوب السودان ولديه علاقات مع التمرد أن يغادر البلاد " .