الاتحاد الأفريقي: يجب على جنوب السودان سن قوانين بشأن العنف ضد المرأة

جوبا 28 يوليو 2019- قالت المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي للشباب آية الشابي إنه يتعين على زعماء جنوب السودان سن وإنفاذ قوانين تنهي حوادث العنف الجنسي السائدة ضد النساء في البلاد.

مبعوثة الاتحاد الأفريقي للشباب أية الشابي التقت سلفا في 25 يوليو 2019

وفي كلمتها إثناء زيارتها إلى جنوب السودان التي استمرت خمسة أيام، طالبت الشابي سلطات البلاد بإشراك الرجال في عملية إنهاء العنف القائم على النوع، وأضافت "يجب أن يقوم الرجال بكل هذه المبادرات لإنهاء العنف القائم على النوع. أحث منظمات المجتمع المدني على الدفاع عن الأطر القانونية التي تحمي المرأة في جنوب السودان".

وقالت إن الهيئة القارية لديها بالفعل خطط لإنهاء كل أشكال العنف القائم على النوع، مع تركيزها على القضاء على جميع أشكال العنف، بما في ذلك الختان وزواج الأطفال.

وخلال الاجتماع، ناقشت الشابي مع زعيم جنوب السودان ما قدمه الاتحاد الأفريقي لشباب البلاد.

كما التقت بمجموعات مختلفة من الشباب وأجرت مناقشات حول التحديات التي تؤثر على الشباب.

ووصفت زيارتها إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بأنها بارقة أمل للشباب فيما يتعلق بالابتكار وتنمية الشباب.

وتشير التقديرات إلى أن 72% من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12.4 مليون نسمة هم 30 سنة أو أقل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي وثيقة لتشكيل المحكمة المختلطة لجنوب السودان على النحو المنصوص عليه في اتفاقية السلام لعام 2018.

وبمجرد بدء عملها، ستجمع المحكمة بين القضاة والموظفين من جنوب السودان وغيرهم من الأفارقة للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاكمتهم.

وبحسب تقارير دولية فإن الآلاف من النساء والفتيات في الدولة الوليدة تعرضن لعنف جنسي حيث استخدمت الجماعات المسلحة الاغتصاب كسلاح حرب.