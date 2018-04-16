 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 16 نيسان (أبريل) 2018

الاتحاد الأفريقي يحث على مشاركة غير متحفظة لمشار في محادثات السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 16 أبريل 2018-دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إلى مشاركة زعيم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار دون تحفظ في منتدى إعادة تنشيط السلام رفيع المستوى الذي تنظمه الكتلة الإقليمية (الإيقاد).

JPEG - 21.4 كيلوبايت
موسى الفكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

والتقى زعيم متمردي جنوب السودان ورئيس الاتحاد الأفريقي في بريتوريا بجنوب افريقيا يوم الخميس لبحث عملية السلام الجارية في الدولة التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013.

وقال الاتحاد الافريقي في بيان أصدره السبت “استفاد رئيس المفوضية من زيارته للاجتماع مع الدكتور رياك مشار، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل المعارضة. وشدد على ضرورة أن يتحلى جميع أصحاب المصلحة في جنوب السودان بالشجاعة السياسية والالتزام اللازمين لإنهاء الصراع الجاري في بلادهم.

ودعا مشار إلى لعب دوره بالكامل والتعاون دون تحفظ مع الجهود التي تقودها الإيقاد في إطار منتدى إعادة التنشيط".

وأضاف "أن الدكتور مشار تعهد ببذل كل ما في وسعه لتسهيل البحث عن السلام وقال إنه يتطلع إلى استئناف منتدى التنشيط تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ".

وبحسب تقارير ناقش الطرفان منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى والتحديات التي تواجه العملية ودور شركاء السلام الآخرين مثل الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية الخمسة التي تشكل "إيقاد بلاس".

وأفادت أنباء أن زعيم المعارضة المسلحة أعرب عن التزام مجموعته بالمشاركة في محادثات التنشيط دون تحفظ.

وينزلق جنوب السودان في صراع بين حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق مشار منذ ديسمبر 2013. وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف وشرد ما يقرب من 2 مليون شخص، وأكثر من مليون لاجئ فروا إلى الدول المجاورة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

برلين .. لقاء العِصِي الغليظة 2018-04-15 16:15:35 بقلم : سلمى التجاني ينعقد غداً الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين ، لقاء بين الحكومة السودانية وفصيلين من فصائل دارفور المسلحة ، بتسهيلٍ من الحكومة الألمانية . وقد كشف سفير المانيا بالخرطوم أولريشي كلوكنر في مارس الماضي (...)

الرئيس وكاشا والحالة ماشة (٣-٤) 2018-04-15 10:54:50 مصطفى عبد العزيز البطل *الجزيرة أبا والتاريخ الشيوعي للبشير* —- ارتبطت الجزيرة أبا في ذهني بالعنف الدموي، وكنت قد سمعتُ باسمها لأول مرة عام ١٩٧٠م وأنا في مدارج الطلب تلميذاً في المرحلة المتوسطة، ومدينتي عطبرة تمور (...)

خطاب مفتوح إلى المؤتمرين ببرلين حول سلام دارفور 2018-04-14 22:47:19 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية الرفاق الأماجد، المراقبين و الوسطاء الأجلاء، في البدء، نثمن الدور الذي تلعبه القوى المختلفة، المحلية و الإقليمية و الدولية، حيال قضايا الأمن و السلام و الإستقرار في السودان. نضع (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.