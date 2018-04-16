الاتحاد الأفريقي يحث على مشاركة غير متحفظة لمشار في محادثات السلام

جوبا 16 أبريل 2018-دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إلى مشاركة زعيم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار دون تحفظ في منتدى إعادة تنشيط السلام رفيع المستوى الذي تنظمه الكتلة الإقليمية (الإيقاد).

موسى الفكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

والتقى زعيم متمردي جنوب السودان ورئيس الاتحاد الأفريقي في بريتوريا بجنوب افريقيا يوم الخميس لبحث عملية السلام الجارية في الدولة التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013.

وقال الاتحاد الافريقي في بيان أصدره السبت “استفاد رئيس المفوضية من زيارته للاجتماع مع الدكتور رياك مشار، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل المعارضة. وشدد على ضرورة أن يتحلى جميع أصحاب المصلحة في جنوب السودان بالشجاعة السياسية والالتزام اللازمين لإنهاء الصراع الجاري في بلادهم.

ودعا مشار إلى لعب دوره بالكامل والتعاون دون تحفظ مع الجهود التي تقودها الإيقاد في إطار منتدى إعادة التنشيط".

وأضاف "أن الدكتور مشار تعهد ببذل كل ما في وسعه لتسهيل البحث عن السلام وقال إنه يتطلع إلى استئناف منتدى التنشيط تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ".

وبحسب تقارير ناقش الطرفان منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى والتحديات التي تواجه العملية ودور شركاء السلام الآخرين مثل الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية الخمسة التي تشكل "إيقاد بلاس".

وأفادت أنباء أن زعيم المعارضة المسلحة أعرب عن التزام مجموعته بالمشاركة في محادثات التنشيط دون تحفظ.

وينزلق جنوب السودان في صراع بين حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق مشار منذ ديسمبر 2013. وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف وشرد ما يقرب من 2 مليون شخص، وأكثر من مليون لاجئ فروا إلى الدول المجاورة.