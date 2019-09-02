الاتحاد الأفريقي يدعم عملية تجميع القوات في جنوب السودان

جوبا 2 سبتمبر 2019- نقل الاتحاد الأفريقي الأربعاء 640 "خيمة" متعددة الأغراض جواً تبرعت بها الكاميرون لتوزيعها على 35 موقعًا لتجميع القوات في جنوب السودان.

نائب رئيس اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار ، اللواء ماجير دينج كور في موقع التجميع

وقال عضو اللجنة الوطنية للمرحلة قبل الانتقالية دينق كور "أود أن أعرب عن الشكر على هذا التبرع الذي أرسل إلينا من الكاميرون. هذه دفعة رائعة وأعتقد أننا سنكون قادرين على بدء التجميع قريبًا".

وبحسب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) فإن الخيام سيتم استخدامها لتعزيز المواقع المختلفة من خلال توسيع قدرتها على تجميع وفحص وتعبئة الجنود الذين سيتم نشرهم في القوات الموحدة.

وقال أمادو سيساي من الاتحاد الأفريقي "هذا عنصر أساسي في تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة، وزاد " لم نتمكن من القيام بذلك في شهر مايو الماضي لأن قطاع الأمن كان متخلفاً. ولهذا السبب، رأت مفوضية الاتحاد الإفريقي أنه من الضروري تقديم بعض الدعم العيني حتى يمكن تدريب القوات الموحدة تحسباً لتشكيل حكومة منقحة في 12 نوفمبر".

وقال القائم بالأعمال في سفارة جنوب إفريقيا في جوبا مبلاتي ملونجي إن وصول المواد جاء في الوقت المناسب، وأضاف "نحن نشجع الجميع على المساهمة بما يمكنهم حتى يمكن تنفيذ الخطوات التالية دون تأخير".

وتفيد التقارير أن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر تعهدت بتوفير المواد الأساسية لجنوب السودان.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع خصوم جنوب السودان على اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المدمرة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وأدت إلى نزوح الملايين.

وانزلق جنوب السودان في حرب أهلية في منتصف ديسمبر 2013، وأدى الصراع المستمر إلى خلق واحدة من أسرع أزمات اللاجئين نمواً في العالم.