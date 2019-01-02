 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 2 كانون الثاني (يناير) 2019

الاتحاد الأفريقي يدعم قوة (إيقاد) لجنوب السودان رغم تردد الأمم المتحدة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 2 يناير 2019- دعم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي نشر قوة تابعة لهيئة (الإيقاد) ضمن أممية لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) رغم التحفظات المتزايدة للأمم المتحدة على القوة ودورها في عملية السلام. عقب توقيع اتفاقية السلام المنشطة خلال سبتمبر الماضي.

JPEG - 31.3 كيلوبايت
مجلس السلم والأمن الأفريقي (إرشيف)

وأيد المبعوث الأممي الخاص السابق لجنوب السودان نيكولاس هايسوم نشر قوات الإيقاد في جنوب السودان ضمن بعثة (يونميس)، قائلاً إن المنطقة فقط يمكنها سد الثغرات الأمنية المتبقية في الاتفاقية.

غير أن (يونميس) وإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أعربتا عن بعض التحفظات، وأشارتا إلى أن قوة الإيقاد ينبغي أن تتلاءم مع بعثة الأمم المتحدة.

ونوقش اقتراح الإيقاد بنشر حوالي 1700 جندي في جنوب السودان خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 20 و24 ديسمبر 2018، حسبما جاء في بيان صادر في 31 ديسمبر عن الهيئة الإقليمية.

وأعرب البيان عن دعم المجلس لنشر قوة الإيقاد في جنوب السودان ضمن قوة الحماية الإقليمية، مشيرًا إلى ذلك جزء من جهودهم المشتركة لإيجاد حل دائم لعملية السلام والتحديات الأمنية التي تواجه جنوب السودان.

وأضاف البيان "إن المجلس يعرب عن دعمه الكامل لقرار (الإيقاد) بطلب مجلس الأمن التابع للأمم لمراجعة تركيبة وولاية قوة الحماية الإقليمية لجنوب السودان".

وأشار البيان أيضا إلى "الحاجة إلى تهيئة ظروف مواتية للتنفيذ الفعال لاتفاقية السلام المنشطة.

كما طلب المجلس "من رئيس المفوضية أن يحيل البيان إلى الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن وأن يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بما يتخذونه من إجراءات مناسبة".

وأثناء إحاطته للمجلس الأمني بتاريخ 18 سبتمبر، قال هايسوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال، إن قوة الإيقاد ستقوم بمهمة المتابعة، مشيراً إلى وجود عدد من الفجوات والقضايا غير المنجزة في اتفاقية السلام خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية. وأشار هايسوم إلى شكوك دول الترويكا التي تضم دولتين دائمتي العضوية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الانتفاضة: كيف، ولمن تنتقل السلطة؟ 2018-12-31 20:49:02 بقلم : الواثق كمير ‏kameir@yahoo.com لا شك أن الست سنوات الأخيرة هي الأشد اضطرابا في حكم الرئيس البشير، إذ ظلت الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة والتي تمظهرت في إنشقاقات الحزب الحاكم التي بدأت (...)

في ذكرى الإستقلال .. رياح التغيير قادمة بقوة 2018-12-31 09:28:30 بقلم : روبرت وليم اسكندر المرشح القومي المستقل لرئاسة الجمهورية الحمد الله تعالي وأفضل الصلاة وأتم التسليم علي نبينا الكريم المواطنين الشرفاء التحية الطيبة المباركة مني إليكم والسلام من الله تعالي عليكم أحييكم في (...)

الانتفاضة ، البديل والأحزاب 2018-12-31 09:28:15 بقلم : محمد عتيق ‏عبارتان ترددتا كثيراً ، بدوافع مختلفة ، منها المشفق ومنها الماكر الخبيث وكذلك منها ‏الببغائي ؛ تقولان : وين الأحزاب ، الأحزاب ضعيفة .. البديل شنو ، البديل منو ؟ (وهذا التساؤل بالتحديد تردده أيضاً بعض (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.