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الاتحاد الأوربي يحث الخرطوم على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية

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الخرطوم 15 يناير 2019- دعا مسؤول رفيع في الاتحاد الأوربي الحكومة السودانية لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية كمدخل لتمكين الاتحاد من تقديم المساعدات المطلوبة لهذا البلد الذي يواجه أزمة خانقة.

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رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في الخرطوم جان ميشيل دو موند

والتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في السودان جان ميشيل الثلاثاء مساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم وناقشا التطورات التي تشهدها البلاد في أعقاب تزايد الاحتجاجات ضد النظام.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن المسؤول الأوربي قال بشأن التعاون المستقبلي " دوما اننا على استعداد لمساعدة السودان في الإصلاح، ولكن نود أن نعرف ماهية الإصلاحات التي ستتم لأنه من الواضح انه لا يوجد حل أمنى مستدام ويجب أن يكون الحل بالإصلاح السياسي والاقتصادي”.

وطالب ميشيل الحكومة السودانية بتقديم نتائج لجنة تقصي الحقائق حول القتلى في الاحداث الاخيرة، وعلى ضرورة معاقبة مخترقي القانون.

وتابع "الاتحاد الاوربي يرحب بإعلان الحكومة السودانية عن تكوين لجنة التحقيق حول الوفيات الناجمة عن الأحداث الأخيرة بالبلاد ..هذا أمر جيد ونتطلع لرؤية مخرجات هذه اللجنة وأن يتم معاقبة الذين خرقوا القانون”.

وقال "لاحظنا أن الحكومة ظلت تكرر أن حق التظاهر مكفول بالدستور وأن هذا الحق يجب أن يتم بدون عنف وبضبط النفس واحترام الحقوق

وكان الاتحاد الأوروبي طالب الجمعة الماضية، بوقف التصعيد في السودان والإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي “ننتظر من الحكومة السودانية أن تفرج عن جميع الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين آخرين تم اعتقالهم تعسفا، وأن تجري تحقيقا معمقا حول الوفيات والتجاوزات الأخيرة”.

وأمر الرئيس عمر البشير أواخر ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة تقصي للتحقيق حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات التي تشهدها البلاد؟

واعترفت السلطات السودانية بمقتل 24 شخا خلال المظاهرات الأخيرة في عدة مدن، لكن منظمات حقوقية قدرت عدد الضحايا ينحو 40 شخصا.



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