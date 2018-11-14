 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018

الاتحاد الأوربي يدعم 3 ولايات سودانية بـ 14 مليون يورو

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 يوليو 2018- تدشن وزارة الصحة السودانية وبعثة الاتحاد الأوربي والسفارة الإيطالية بالخرطوم الخميس إطلاق مشاريع خدمية لصالح 3 ولايات في شرق البلاد بتمويل من الاتحاد الأوربي يبلغ 12مليون يورو للصحة ومليوني يورو للمياه على ان تنفذ المشروعات وكالة العون الإيطالي.

JPEG - 29.2 كيلوبايت
رئيس بعثة الإتحاد الأوربي في السودان جان ميشيل دوموند

وتهدف الخطوة الى تقوية النظام الصحي المحلي وفقا للاستراتيجية الصحية للوزارة وتقوية الكوادر العاملة فضلا عن تأهيل وصيانة المرافق الصحية، وتقوية نظام الامداد الدوائي وغيرها بجانب توفير مياه الشرب النقية، حيث تستهدف الخدمات 9 محليات.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل دوموند، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إن اختيار تلك المحليات في الولايات الثلاث جاء وفقا لأولويات وزارات الصحة بالمركز وولايات الشرق باعتبارها مستقبلة للاجئين لتقوية النظام الصحي المحلي ونوه إلى أن هذه البرامج تمثل اكمالا لمشروعات سابقة بدأت منذ 2011م مواءمة مع الاستراتيجية القومية لوزارة الصحة الاتحادية.

بدوره وصف السفير الإيطالي بالخرطوم فابريزو لوباسو، الشراكة مع السودان بالقوية، وأضاف "أنا سعيد جدا باننا في السودان منذ15 عاما والآن نعضد هذه العلاقة بوجود الاتحاد الأوروبي عبر المشاركة في تنفيذ هذه البرامج في شرق السودان بالتركيز على الرعاية الأساسية".

وأكد وكيل وزارة الصحة السودانية عصام محمد عبد الله، ان المشاريع تأتي في إطار الشراكة بين الحكومة السودانية والاتحاد الأوربي خاصة في المجالات الصحية.

وقال إن المشاريع الجديدة تمثل امتدادا لسابقات بين الوزارة والاتحاد لتقوية النظام الصحي بولايات الشرق الثلاث وضمن الدعم المقدم منه في إطار دعم قضية الهجرة والمهاجرين للسودان ويستهدف تحسين الخدمات الصحية بالتركيز على المجموعات الوافدة مع مكونات أخرى تستهدف المجتمع المضيف.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ورحل رستم علي مصطفى 2018-11-14 16:57:34 ياسر عرمان بالامس الموافق ١٣ نوفمبر، وفي كنساس سيتي بالولايات المتحدة الامريكية رحل أخانا الكبير وصديقنا ورفيقنا العزيز رستم علي مصطفى، وقد أبلغني قبل ساعتين الاستاذ محمد داوؤد بهذا النبأ الحزين، فمن هو رستم علي مصطفى؟ في (...)

ثلاثة أسئلة وإجابات مقترحة بشأن ما يجري من امر التسوية السياسية! 2018-11-14 14:15:25 بقلم : د. أمجد فريد الطيب بشكل عملي، تجري مسارات متسارعة على ارض الواقع ومن قبل عدة جهات نحو فرض تسوية سياسية فوقية، تنهي وضعية وتوتر اللا حرب واللا سلم المستمرة في المناطق الثلاث (دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان/جبال (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (9) 2018-11-13 21:18:28 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk الصَّادق المهدي في السُّلطة.. ليته أنجزنا ما يعد وكما أشرنا آنفاً فإنَّ أكبر خطأ سياسي ارتكبه الصَّادق المهدي وهو ما يزال يعاني من مضاعفاته هو توليه رئاسة حزب الأمة؛ إذ (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.