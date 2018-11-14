الاتحاد الأوربي يدعم 3 ولايات سودانية بـ 14 مليون يورو

الخرطوم 14 يوليو 2018- تدشن وزارة الصحة السودانية وبعثة الاتحاد الأوربي والسفارة الإيطالية بالخرطوم الخميس إطلاق مشاريع خدمية لصالح 3 ولايات في شرق البلاد بتمويل من الاتحاد الأوربي يبلغ 12مليون يورو للصحة ومليوني يورو للمياه على ان تنفذ المشروعات وكالة العون الإيطالي.

رئيس بعثة الإتحاد الأوربي في السودان جان ميشيل دوموند

وتهدف الخطوة الى تقوية النظام الصحي المحلي وفقا للاستراتيجية الصحية للوزارة وتقوية الكوادر العاملة فضلا عن تأهيل وصيانة المرافق الصحية، وتقوية نظام الامداد الدوائي وغيرها بجانب توفير مياه الشرب النقية، حيث تستهدف الخدمات 9 محليات.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل دوموند، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إن اختيار تلك المحليات في الولايات الثلاث جاء وفقا لأولويات وزارات الصحة بالمركز وولايات الشرق باعتبارها مستقبلة للاجئين لتقوية النظام الصحي المحلي ونوه إلى أن هذه البرامج تمثل اكمالا لمشروعات سابقة بدأت منذ 2011م مواءمة مع الاستراتيجية القومية لوزارة الصحة الاتحادية.

بدوره وصف السفير الإيطالي بالخرطوم فابريزو لوباسو، الشراكة مع السودان بالقوية، وأضاف "أنا سعيد جدا باننا في السودان منذ15 عاما والآن نعضد هذه العلاقة بوجود الاتحاد الأوروبي عبر المشاركة في تنفيذ هذه البرامج في شرق السودان بالتركيز على الرعاية الأساسية".

وأكد وكيل وزارة الصحة السودانية عصام محمد عبد الله، ان المشاريع تأتي في إطار الشراكة بين الحكومة السودانية والاتحاد الأوربي خاصة في المجالات الصحية.

وقال إن المشاريع الجديدة تمثل امتدادا لسابقات بين الوزارة والاتحاد لتقوية النظام الصحي بولايات الشرق الثلاث وضمن الدعم المقدم منه في إطار دعم قضية الهجرة والمهاجرين للسودان ويستهدف تحسين الخدمات الصحية بالتركيز على المجموعات الوافدة مع مكونات أخرى تستهدف المجتمع المضيف.