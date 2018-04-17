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الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ تدابير ضد معرقلي السلام بجنوب السودان

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جوبا 17 أبريل 2018- أكد مجلس الاتحاد الأوروبي استعداده لتطبيق جميع التدابير المناسبة لمن يعيق العملية السياسية في جنوب السودان الذي ينزلق في حرب أهلية منذ 2013 .

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منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في قاعة الاتحاد الأفريقي بأديس بابا

وفي ختام أعماله اتفق المجلس على أن 2018 هو عام حاسم لضمان السلام في جنوب السودان باعتباره العام الذي تنتهي فيه مدة الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية على النحو المنصوص عليه في اتفاق حل النزاع في جنوب السودان.

وأشار في بيان الإثنين الى أنه في حين يظل الاتفاق على حل النزاع في جنوب السودان أساس العملية فإن المناقشات يجب أن تعكس الواقع على الأرض".

وجدد المجلس قلق الاتحاد الأوروبي العميق إزاء استمرار القتال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزاتها التي تسببت في مستويات مروعة من المعاناة الإنسانية ودمرت البلاد.

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في المفاوضات على وضع مستقبل الأمة واحتياجات شعبها أولاً، مطالباً جميع أطراف النزاع في جنوب السودان على الكف فورا عن القتال والمشاركة في عملية السلام بنية حسنة.

وينزلق جنوب السودان في صراع بين حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق مشار منذ ديسمبر 2013.

وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف وشرد ما يقرب من 2 مليون شخص بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ فروا إلى الدول المجاورة.



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