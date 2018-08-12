الاتحاد الأوروبي ملتزم بتطبيق حظر الأسلحة على جنوب السودان

جوبا 12 أغسطس 2018- ألزم مجلس الاتحاد الأوروبي حكوماته بتطبيق حظر الأسلحة على جنوب السودان الذي قرره مجلس الأمن الدولي يوليو الماضي.

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خار ج مقر الرئاسة في بروكسل (رويترز)

وقال بيان صدر الجمعة "نقل المجلس قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة 2428 (2018) الذي يفرض حظرا على الاسلحة ويضيف شخصين الى قائمة الاشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية".

وفي 13 يوليو قرر مجلس الأمن، حتى 31 مايو 2019، أن تمنع جميع الدول الأعضاء توريد الأسلحة أو المواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها إلى جنوب السودان ومنع التدريب والمساعدة التقنية والمالية المتعلقة بالأنشطة أو المواد العسكرية.

ووسع القرار نطاق نظام العقوبات في جنوب السودان وفرض حظراً على السفر وتجميد للأصول على رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق ونائب رئيس الأركان الأسبق مالك روبن رياك.

وكان الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان منذ استقلاله في عام 2011.

وأضاف البيان "تبنى المجلس هذه العقوبات الإضافية في ضوء الوضع الإنساني والأمني المتدهور باستمرار في جنوب السودان والأخذ بعين الاعتبار عدم التزام بعض الأطراف بعملية السلام الجارية".

وشدد البيان على أن "العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية في ضوء الوضع في جنوب السودان هو تسعة، من بينهم ثمانية مدرجين في قائمة الأمم المتحدة".

وفي إبريل الماضي أعرب المجلس عن "قلق الاتحاد الأوروبي العميق" إزاء النزاع المسلح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب السودان ودعا إلى إنهاء القتال من خلال تسوية تفاوضية.