الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيدات بدعم السودان لتجاوز التحديات

الخرطوم 7 سبتمبر 2019 - جدد الاتحاد الأوروبي، السبت، التأكيد على الوقوف مع الاستقرار والسلام في السودان، ومساعدته في تجاوز تحدياته الاقتصادية.

رئيس بعثة الإتحاد الأوربي في السودان جان ميشيل دوموند

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، جان ميشيل دوموند، في تصريحات إعلامية عقب لقائه رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، أنه "أبلغ رئيس المجلس السيادي، دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر".

وأشار إلى "التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، والتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان".

وقرر الاتحاد الإفريقي، الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك.

وفي يونيو الماضي، علق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.

وأضاف دوموند، "الأوضاع الآن مواتية لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب".

ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.