الاتحاد الأوروبي يحث الخرطوم على ضمان الحريات والافراج عن المعتقلين

الخرطوم 12 يناير 2019- دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة السودان على ضمان الحريات السياسية وتحقيق الإصلاحات.

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وحث في بيان، أصدره مكتب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الجمعة،الخرطوم على ضمان الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير والامتناع عن العنف.

ودعا الحكومة السودانية إلى "الإفراج عن جميع الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين آخرين تم اعتقالهم تعسفا، وإجراء تحقيق معمق حول الوفيات والتجاوزات الأخيرة".

وطالب البيان، جميع الأطراف في السودان بضبط النفس.

وأضاف: "في هذا الإطار، فإن لجنة التحقيق التي أعلنتها الحكومة ستخضع لمراقبة دقيقة".

وأردف "إن تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية يظل أمرا حاسما في معالجة المظالم التي عبر عنها مواطنو السودان" ، مؤكدا أن "أعمال حكومة السودان في هذا الصدد سيكون لها تأثير على انخراط مسارنا الثنائي".

وأعربت دول الترويكا (المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة) وكندا الثلاثاء الماضي عن "قلقها العميق" من رد الحكومة على الاحتجاجات الجارية باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وحذرت الترويكا وكندا من أن "تصرفات حكومة السودان وقراراتها خلال الأسابيع القادمة سيكون لها تأثير على مشاركة حكوماتنا وغيرها في الأشهر والسنوات المقبلة".