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الاتحاد الأوروبي يدعم مشروعات المياه في السودان بـ 35 مليون يورو

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الخرطوم 25 مارس 2019- أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عن دعم مشروعات المياه في هذا البلد بـ 35 مليون يورو تغطي البرامج التي تساهم في تحسين الوصول الى المياه الآمنة وتشجيع إدارة الموارد الطبيعية لتحقيق الاستخدام المستدام للمياه وغيرها.

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وأوضح بيان للبعثة في الخرطوم الإثنين أن السودان يواجه مخاطر بيئية بينها ندرة المياه والتصحر.

وأضاف يمثل الوصول إلى المياه عبئًا في أجزاء كثيرة من السودان حيث لا يزال يتعين على الكثير من النساء والأطفال السير لمسافات طويلة في ظروف مناخية قاسية للوصول إلى مصادر مياه الشرب النظيفة والمأمونة".

وبمناسبة اليوم العالمي للمياه أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان جان ميشيل التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تحسين وصول السكان السودانيين إلى مياه الشرب.

وأضاف "يجب أن تكون مياه الشرب في متناول الجميع وآمنة وبأسعار معقولة للجميع دون تمييز.. الحق في مياه الشرب المأمونة هو حق إنساني أساسي للتمتع الكامل بالحياة. علاوة على ذلك، أصبحت المياه ذات أهمية متزايدة في الحفاظ على السلام والاستقرار السياسي".

ويدعم الاتحاد الأوروبي المرحلة الثانية من مشروع وادي الكوع للإدارة المتكاملة في شمال دارفور بعشرة ملايين يورو.

ويدعم هذا المشروع الذي تنفذه بشكل مباشر منظمة الأمم المتحدة للبيئة أكثر من 80 ألف عائلة تعمل في مجال الزراعة كما يوفر مزايا لحوالي 700 ألف شخص يعيشون بالقرب من الوادي أو يعتمدون على المياه لتوفير سبل عيشهم.

كما يشمل الدعم الأوروبي المرحلة الثانية لمشروع "إدارة الموارد الطبيعية لسبل العيش المستدامة في شرق دارفور" بأربعة ملايين يورو، ويتولى التنفيذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة.

ويدعم هذا المشروع 38 ألف شخص بشكل مباشر، بالإضافة الى 35 من الرعاة يستفيدون من ممرات خالية من الصراع والمراعي المحسنة.

ويقدر العدد الإجمالي للمستفيدين غير المباشرين بمئات الآلاف من الأشخاص في محافظات الفردوس وأبو جبرة وعديلة.

وتقدم البعثة الاوروبية كذلك تمويلها الى "مشروع التحسين المتكامل للأمن الغذائي للأسر" في ولايتي القضارف وكسلا والبحر الأحمر شرق السودان بقيمة 6 ملايين يورو.

وتنفذه عدد من المنظمة بقيادة ((ZOA وسيحسن المشروع مستوى معيشة 120 ألف شخص في الولايات الشرقية من خلال تطوير المزيد من الموارد المائية وإدارتها بطريقة متكاملة.



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