الاتحاد الأوروبي يرحب بتخفيف العقوبات عن السودان

الخرطوم 17 يناير 2017 - رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان بإعلان الرئيس الأماركي باراك أوباما تخفيف العقوبات المفروضة على السودان واعتبرها خطوة مهمة.
- الاتحاد الاوربى
وقالت البعثة في بيان تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، إن الخطوة من شأنها توفير أساس لحكومة السودان على المضي قدما في الإصلاحات السياسية، والإسهام في تحقيق السلام في المنطقة.
وأضاف "الاتحاد الأوروبي سيواصل حواره مع حكومة السودان نحو مزيد من التقدم وحث جميع الأطراف السودانية على تسريع المشاركة في إطار خارطة الطريق التى قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى".
وتابع البيان "دعم الاتحاد الأوروبي خارطة الطريق في الماضي وسوف يواصل القيام بذلك".
ووقعت الحكومة السودانية منفردة مع الاتحاد الافريقي على خارطة طريق طرحتها الوساطة رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو امبيكي لحل الازمة السودانية، وبعد تمنع لاسابيع طويلة لحقت قوى المعارضة في تحالف (نداء السودان) بالخارطة ووقعتها خلال أغسطس من العام الماضي بالعاصمة الاثيوبية.
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