جوبا 9 أكتوبر 2019- قدم الاتحاد الأوروبي 9.5 مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان لتوفير الدعم الغذائي لعشرات الآلاف من الأشخاص مع استمرار الجوع في الدولة الوليدة.

توزيع مساعدات في شمال بحر الغزال "برنامج الغذاء العالمي"

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن هذه المساهمة ستوفر المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لأكثر من 700000 شخص من الفئات الضعيفة، بمن فيهم الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم، والنساء الحوامل والمرضعات اللائي يعانين من سوء التغذية والأطفال دون سن الخامسة واللاجئون الذين يعيشون في جنوب السودان.

وأشار البيان إلى أن 520.000 شخص سوف يتلقون مساعدات نقدية لشراء المواد الغذائية والسلع الأساسية من الأسواق المحلية مما يتيح للأسر الحصول على ما يحتاجون إليه أكثر ومساعدة الاقتصادات الريفية عن طريق ضخ الأموال التي تشتد الحاجة إليها فيها.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس "يحتاج ملايين الأشخاص في جنوب السودان إلى المساعدات الغذائية. مع حزمة المساعدات هذه، نحن نساعد الفئات الأكثر ضعفًا، لا سيما النساء والأطفال.

قال أوت كلامرت، مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي "نحن ممتنون للغاية للاتحاد الأوروبي على هذه المساهمة التي تأتي في وقت حرج. ورغم تحسن وضع الأمن الغذائي بشكل طفيف، إلا أن هناك حاجة ملحة لمواصلة تقديم الدعم المنقذ للحياة للأشخاص المعرضين لخطر الجوع. إن المساعدة الغذائية تنقذ الأرواح ويمكن أن تساعد في بناء قدرة المجتمعات على الصمود".

لا يزال وضع الأمن الغذائي في جنوب السودان قاسياً حيث تشير التقارير إلى إن 4.5 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم الغذائي حتى نهاية العام.

وأنزلق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه حينها مشار بمحاولة انقلاب.

ولكن في سبتمبر من العام الماضي، وقع خصوم جنوب السودان الرئيسيين على اتفاق سلام مجدد لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص.